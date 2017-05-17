新華社濟南5月17日電 記者手記：只要有活干，就有希望

新華社記者鄧衛華、婁辰

又到鄄城，記者決定再去看看那位母親，只因為她那句「10多年不知肉味了」。

她叫高秀英，是山東省菏澤市鄄城縣古泉街道常庄村的一名貧困母親。

記者一年前採訪她時，生活的艱辛和無奈，都寫在她暗紅而粗糙的臉上。她和兒子10多年不知肉味了，「100塊的錢，從來沒敢一次花完過。」

高秀英的丈夫17年前去世，現年35歲的兒子小時候患過腦炎，留下了後遺症，至今生活不能自理。家裡僅有的2畝地，是他們娘倆多年來除了低保之外幾乎全部的生活依靠：「不管咋種，一年最多掙2000塊錢」。

在去看望高秀英的路上，街道幹部告訴我們，最近一年，高秀英一直在村裡的扶貧車間打工。自2015年以來，菏澤市在貧困人口相對集中的村莊建車間，以優惠政策吸引勞動密集型企業進駐，吸納當地貧困戶在家門口就業。

在常庄村扶貧車間里，30多人緊張地忙碌著。我努力尋找記憶中那張暗紅而粗糙的臉，卻一直沒有找到。大概是猜到了我正在找她，高秀英從第二排中間偏左的一個座位上站了起來，主動走上前來招呼我，並一把握住了我的手。

時隔一年，高秀英變了：臉型胖了，面色亮了，眼睛里也有了光采。

更讓我們沒想到的是，這次採訪也順暢多了。以前採訪她，問一句，常常回答一兩個字。而這一次，幾乎不用我們問，她主動說起了這一年來的變化。

這一年，她在扶貧車間編過藤椅，撕過頭髮，有啥活兒幹啥活兒，能幹啥活幹啥活兒，能幹掙錢多的，不幹掙錢少的。一年下來，地沒耽誤種，平均下來，每月能掙八九百元。

她信心滿滿地說，只要車間在，她要一直幹下去。打工掙錢，再加上低保和種地的收入，母子倆也能脫貧。

告別高秀英，我們繼續在菏澤鄉村走訪。有意思的是，在菏澤市定陶區陳集鎮張庄村的扶貧車間里，我們又一次「看走了眼」。

年輕的趙永麗穿著得體，一頭淡紅色的頭髮十分鮮亮，言談舉止間盡顯大方開朗。深入了解，我們才知道，她就是這個車間里最困難的貧困戶。

弟弟3年前車禍去世、弟媳婦改嫁，趙永麗除了撫養自己兩個上學的孩子，弟弟5歲的孩子也隨了她，再加上婆家兩個老人、娘家4個老人——「上有六老，下有三小」，家庭負擔「千鈞之重」。

趙永麗說，有一年過年都不敢出門，鄰居們喜氣洋洋地準備著年貨，她害怕孩子問別人家都買菜買肉，為啥自家就沒有？

自己不出門，債主卻上門了，想要回她給老人看病欠下的400元錢。趙永麗狠狠心，找人借了500元，還掉400元后，用剩下的100元，全家人吃了一頓素餡餃子。趙永麗說，吃在嘴裏苦在心裏，邊想邊哭了一夜。

「孩子老人需要照顧，沒法出去打工。」她說，這八九年來，丈夫還能在周邊建築隊打打零工，而自己啥事也幹不了。「我知道自己還年輕，不能這樣混日子，可又實在沒辦法。所以經常跟老公拌嘴，其實就是心煩，看不著希望。」

2016年，張庄村扶貧車間建起來后，趙永麗早上把孩子送到學校，接著就到車間上班，每月能掙上千元。隨著教育、醫療等多種扶貧政策的落地，趙永麗的家庭負擔也在逐步減輕。

儘管如此，我們仍然覺得，趙永麗一家要脫貧，還是難。

趙永麗卻一臉樂觀。她說，以前沒活乾的時候，那才叫難。現在可以在家門口打工，只要有活干，就有希望！

一路尋找，意外不斷，欣喜連連：這些從精神上已經脫貧的人們，想必在經濟上告別貧窮，也不會太久遠了。