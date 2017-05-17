東京股市日經股指微幅下跌北京新浪網 (2017-05-17 19:06)
新華社東京5月17日電(陳方)受日元對美元匯率回漲等因素拖累,東京股市日經225種股票平均價格指數17日低開低走,比前一個交易日下跌0.53%。
隔夜美國股市漲跌不一。當天,東京外匯市場日元對美元匯率回漲至1比112.37的相對高位,出口關聯類股承壓。在上述背景下,東京股市低開,日經股指盤中一度跌至19764.63點,早盤結束時下跌0.49%。
下午交易時段,亞洲其他地區股市漲跌不一令大盤承壓,截至尾盤兩大股指持續低迷。
從行業看,食品和電力煤氣等股票領漲,而石油煤炭和海運等股票跌幅靠前。
到收盤時,日經股指下跌104.94點,收於19814.88點。東京證券交易所股票價格指數下跌8.41點,收於1575.82點,跌幅為0.53%。
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