新華社烏魯木齊5月17日電(記者潘瑩)「最近中亞地區有3家公立醫院催我們派人過去,幫他們連入『絲路跨境醫療服務平台』,希望早日開通跨境遠程醫療會診。」16日,談及即將邁入新疆跨境遠程國際醫療服務機構行列,烏魯木齊婦幼保健院院長趙娟娟顯得急切又興奮。

新疆2014年借「一帶一路」發展機遇,啟動「絲綢之路經濟帶」核心區醫療服務中心建設,統籌國內國際兩個市場,搭建空中互聯互通信息化通道,提升國際健康服務能力,推動烏魯木齊與沿線國家醫療交流合作,促進互聯互通,國際醫療服務中心品牌影響力日漸凸顯。

烏魯木齊市衛生計生委副主任劉小鵬表示,烏魯木齊以信息化建設先行,由上海衛寧軟體公司研發建設的「絲路跨境醫療服務平台」藉助「互聯網+」,成功實現境內外可即時互通音視頻及病例資料,為周邊國家居民提供了高效便捷的醫療服務。

截至目前,平台已接入烏魯木齊三甲醫院11家,連入吉爾吉斯斯坦、哈薩克、喬治亞等國大型醫院24家,兩年內還將接入周邊9國、共計100餘家大型醫院,形成跨境「雲醫院」集群。

通過線上遠程會診、拉動要轉診外籍患者到新疆醫療機構就診和住院——這一模式成效顯現。截至目前,烏魯木齊開展國際醫療服務的醫院數量增至30家,去年共收治外籍患者8600餘人,較上年增加20%。

劉小鵬介紹,烏魯木齊還在打造醫療旅遊推介平台,面向周邊國家和疆內外患者及遊客,利用中、英、俄三種語言,對烏魯木齊優勢醫療衛生資源進行展示,周邊國家患者可通過網站了解各醫療機構的相關信息,享受線上、線下醫療服務。

為更好服務越來越多慕名而來的外籍患者,烏魯木齊開工建設了烏魯木齊國際醫院和烏魯木齊友愛醫院2家國際實體醫院。目前,這2家醫院主體工程已完工,人員已初步準備就緒,預計今年底將投入使用。

兼任烏魯木齊友愛醫院院長的趙娟娟介紹,作為以婦幼專科為主的綜合醫院,友愛醫院項目完工後將逐步開展JCI國際醫療體系認證,從醫院管理、醫療服務和醫療質量方面與國際接軌。烏魯木齊婦幼保健院也會藉此提升自身醫療服務能力和水平,迎來發展契機。

看好新疆國際醫療服務市場廣闊前景,國內外知名醫療器械、醫藥產業研發企業紛紛依託新疆、面向周邊國家,謀劃開展國際健康服務產業。5月9日,總投資約300億元的新疆國際健康產業園區在烏魯木齊奠基,未來發展方向涵蓋國際醫療服務、中醫民族醫藥養生保健、高端健康養老等項目。

與此同時,新疆各醫療機構也積極加強能力建設,培育重點專科品牌。新疆醫科大學第六附屬醫院院長韓榮表示,吉林大學白求恩第三醫院(中日聯誼醫院)的7位專家目前正在醫院開展「組團式」醫療援疆,六附院將藉助吉林大學和新疆醫科大學的共同支持,3年內建成為三級甲等骨科專科醫院,打造在中亞地區有影響力的骨科診療中心。

劉小鵬說,隨著新疆國際醫療服務中心知名度和影響力不斷上升,新疆醫療機構與周邊國家已建立起定期互訪機制,推動醫療和技術輸出,加快交流合作步伐,每年雙方都互派專家開展交流訪問,建立多領域交流合作。