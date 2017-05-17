中國網財經5月17日訊 深交所今日晚間發佈消息，稱5月16日對深圳新都酒店股份有限公司(以下簡稱「*ST新都」)依法作出股票終止上市的決定。

至於*ST新都被終止上市的原因，深交所公告稱，主要是因違規為關聯方提供擔保等事項，公司2013年度、2014年度連續兩個會計年度的財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告，公司股票自2015年5月21日起暫停上市。

據了解，*ST新都在披露2015年年報后提出恢復上市申請，深交所於2016年5月9日正式受理了該申請。受理后，深交所依法依規開展審核工作，並就高爾夫物業租金收入會計處理合規性、預計負債計提充分性、子公司業績真實性等重點關注問題進行調查核實。

2017年4月25日，深交所收到公司2015年報審計機構出具的相關說明，表明公司2015年度經調整后扣除非經常性損益后的凈利潤為負值。2017年4月28日，公司恢復上市保薦人撤回了其出具的恢復上市申請相關保薦文件。2017年5月15日，深交所上市委員會對公司股票恢復上市申請進行審議，認為公司不符合深交所《股票上市規則》第14.2.1條第(一)項規定的股票恢復上市條件，公司恢復上市申請材料不滿足深交所《股票上市規則》第14.2.15條的規定。公司股票恢復上市申請事項未獲深交所上市委員會審核同意。

根據深交所《股票上市規則》第14.2.17條、第14.4.1條第(二十七)項、第14.4.2條的規定，深交所於2017年5月16日作出公司股票終止上市的決定。

深交所稱，*ST新都股票將自2017年5月24日起進入退市整理期，交易30個交易日，股票的證券簡稱將變更為「新都退」，股票價格的日漲跌幅限製為10%。退市整理期屆滿的次一交易日，深交所將對公司股票予以摘牌，敬請廣大投資者注意風險，理性投資。

深交所表示，*ST新都在股票被摘牌前，仍為本所上市公司。在退市整理期期間，公司應嚴格按上市規則要求，對退市整理期的交易安排和股票將被摘牌的風險進行充分披露，公司及相關信息披露義務人應當及時履行信息披露義務，並保證所披露信息的真實、準確、完整。

根據相關規則，公司股票將在退市整理期屆滿后的四十五個交易日內，進入全國中小企業股份轉讓系統進行掛牌轉讓。本所將督促公司充分披露股票終止上市后投資者辦理股份確權、登記和託管的安排，公司聯繫方式和了解公司信息的途徑，以保障投資者權益。

另外，在股票終止上市后，*ST新都仍然屬於股份有限公司，公司應當遵守《公司法》等的規定，繼續履行、承擔起公眾公司的相關義務與社會責任，確保公司股東依法享有的各項權利不因公司股票上市地位發生變化而有所改變。

深交所相關負責人表示，上市公司退市制度是資本市場重要基礎性制度，對於優化資源配置、促進優勝劣汰、提高上市公司質量、保護投資者合法權益發揮著重要作用。近年來，深交所認真貫徹依法全面從嚴監管，切實履行一線監管職責，嚴格落實退市主體責任，不斷完善退市配套制度，對於達到退市條件的公司，堅決做到「出現一家、退市一家」。深交所將在中國證監會的領導下，嚴格落實並不斷完善退市制度，推進退市制度常態化，形成「有序進退」的市場秩序，促進多層次資本市場長遠健康發展。