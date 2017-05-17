（中央社記者張謙香港17日電）香港警方今天公布偵破一起1999年以來最大宗的大麻案，查獲總值港幣3800萬元（新台幣1億4704萬元），並拘捕10名越南籍人士。



警方下午公布，員警前往位在屯門及油塘的工業大廈，破獲2004棵大麻植物及24公斤大麻草食品，總重164公斤，同時查獲730萬元現金及物品。



警方認為，這個大麻種植集團由越南籍香港居民操控，集團首腦已被捕。1060517