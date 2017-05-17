旺報17日公布民調，有40.9%民意認為兩岸未來會永遠維持現狀；63.5%認為蔡政府施政滿1年，兩岸關係變壞；並有45.4%認為政府親美日對抗中國大陸，對台有利或沒有影響。圖為與談人合影。中央社記者繆宗翰攝 106年5月17日