民調：逾4成民意認為兩岸永遠維持現狀中央社 (2017-05-17 17:30)
旺報17日公布民調，有40.9%民意認為兩岸未來會永遠維持現狀；63.5%認為蔡政府施政滿1年，兩岸關係變壞；並有45.4%認為政府親美日對抗中國大陸，對台有利或沒有影響。圖為與談人合影。中央社記者繆宗翰攝 106年5月17日
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