台日關係協會揭牌 陸外交部：強烈不滿中央社 (2017-05-17 17:30)
台灣對日交流窗口「亞東關係協會」更名「台灣日本關係協會」，17日揭牌。中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）說，陸方強烈不滿日台「合謀」更名，企圖提升日台實質關係。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月17日
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