台日關係協會揭牌 陸外交部：強烈不滿中央社 (2017-05-17 16:42)
（中央社記者尹俊傑北京17日電）台灣對日本交流窗口「亞東關係協會」更名「台灣日本關係協會」，今天揭牌。中國大陸外交部發言人華春瑩說，陸方強烈不滿日台「合謀」更名，企圖提升日台實質關係。
華春瑩聲稱：「我們也正告台灣當局，任何企圖製造『兩個中國』或者『一中一台』的圖謀，都是註定不會得逞的。」
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應「台灣日本關係協會」更名與揭牌相關提問時說，中國大陸政府堅決反對建交國與台灣保持「任何形式的官方關係」。
華春瑩表示：「日本政府與台灣當局合謀將台灣對日交流窗口『亞東關係協會』更名為『台灣日本關係協會』，企圖提升日台實質關係，中方對此表示強烈的不滿。」
她說：「我們敦促日方切實恪守中日聯合聲明所確定的原則，以及日方迄今向中方做出的承諾，堅持『一個中國』原則，採取實際行動，糾正錯誤的做法，不向台灣當局和國際社會發出錯誤的信號，不要給中日關係製造新的干擾。」
今年1月1日起，日本對台交流窗口「公益財團法人交流協會」正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」；台灣作為對口的「亞東關係協會」隨後也改名為「台灣日本關係協會」。
另外，有日媒報導，中國大陸國務委員楊潔篪6月將訪日，為中國大陸國家主席習近平與日本首相安倍晉三舉行峰會預做準備。華春瑩對此表示：「我沒有消息可以發布。」
她說，當前中日關係的確面臨機遇，也面臨一些「突出的挑戰」。雙方應本著以史為鑑和面向未來的精神，改善兩國關係；日方應深思當前干擾中日關係改善進程的「問題和癥結」，並採取有效措施加以扭轉。1060517
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