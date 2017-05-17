有料到今天馬刺可能會輸，但沒想到會輸這麼慘！

慘負36分，馬刺今天是真的沒有一點點還手之力。上一輪G4打火箭的時候，我們還能說波波維奇是自己投降，放棄比賽。今天馬刺是真的被勇士按在地板上，整整摩擦了48分鐘。

不是說勇士替補很爛嗎？拿63分的替補都叫爛啊？要知道今天馬刺5個首發加起來也才拿了47分……

庫里呢，今天3分球9投6中，拿到29分7板7助，成為第一個在季後賽20次最少命中6記3分的球員。同時季後賽3分命中數，也上升到歷史第6。賽后杜蘭特說：當庫里找到狀態的時候，勇士就是處處都是空位。就是這個道理………

賽后勇士臨時主帥邁克-布朗笑到都看不到眼睛了，他說：「成為這支球隊的一部分真的很有趣。」恩，這種感覺，誰拿滿級號玩，誰知道。

馬刺首發今天真的讓人不知道說點什麼好……

首節庫里一個人就拿了15分，馬刺全隊就16分，巧的是勇士上一場首節也是拿了16分。

喬納森-西蒙斯，今天18投7中，拿到了22分3板3助。而馬刺其餘4首發，合起來也就拿了25分。

這個傢伙2012年落選，隨後勉強通過試訓才進入馬刺發展聯盟球隊，2015年才獲得馬刺開出的一份2年140萬的合同。誰能想到這個全隊年薪倒數第3低的球員，居然成了馬刺本場比賽的得分王。今年夏天，西蒙斯的合同就到期了。

真的，夢想還是要有的，萬一哪天就……

那個拿著2000多萬年薪，卻全場11投4中，只拿到8分的阿爾德里奇，你的良心不會痛嗎？

只拿8分就算了，阿德今天居然被麥考強吃打成2+1，我的天吶……

麥考一定收藏了這個動圖吧？夜深人靜的時候，拿出來欣賞一番，不自覺都會笑出聲的。

還有，阿德這個動作，是不是有點眼熟？

來個參考圖！

恩！同樣的向前邁2步的飛撲防守，而且杜蘭特落地的時候，腳也踩到了阿德的腳面。

之前波波維奇評價扎扎那個動作的時候，說：「邁了兩步以後完成那種外撲動作十分不妥。這很危險並且缺乏體育道德。一個人是不會對另一個人做出這種事情的。」

不知道波波維奇又如何看待阿爾德里奇這2步呢？！

其實G1的時候，當大家都在討伐扎扎的時候，邁克-布朗就曾弱弱的表示過阿德對庫里也有一模一樣的動作，只不過庫里沒有因此受傷。但當時所有人都在針對扎扎，並沒有太關注布朗說了什麼。

本宮找了一下，覺得布朗說的應該是這個↓↓↓

阿德的這兩個動作，卿們覺得如何呢？是不是只是因為杜蘭特和庫里沒有受傷，所以阿德才被「放過」了？！

哦對了，今天上一場的「罪人」帕楚里亞，因為輿論洶湧，明顯打得有點畏手畏腳，但是他的隊友一直都在給他喂球，希望幫助他走出陰影。可惜，只打了7分鐘，帕楚里亞就因為腳後跟撞傷退賽了。

看了一下今天國內外社交網路的討論焦點，別的不說，帕楚里亞一定愛死阿爾德里奇。

老規矩，覺得阿爾德里奇這兩步跨得也有點髒的愛卿，咱戳個讚唄！