稿件來源：中國足協官網

5月15日，在中國足球名宿輔導團「未來之星」計劃青島站的第二天活動中，王俊生、容志行、戚務生和李曉光等足球名宿先後走訪了李滄區王埠小學、喬倫體育公園和黃海足球俱樂部，足球前輩們對青島校園足球的開展和職業俱樂部的青訓模式給予了較高評價。

中國足球名宿輔導團「未來之星」計劃青島站活動是由中國足協和全國校足辦主辦，青島市足協和青島市校園足協承辦。此次來青的中國足球名宿輔導團由前中國足協常務副主席王俊生任團長，成員包括中國足協現任副主席容志行，前國家隊主教練戚務生，前國家女足主教練馬元安，中國足球名宿李曉光，青島足球名宿劉國江、趙書田、國作金、王東寧和宿茂臻等共10人。

上午，中國足球名宿輔導團成員來到李滄區王埠小學，與島城部分足球特色學校分管校長進行了座談。青島通過培育典範，引領青少年校園足球加快發展。其中，城陽區以普及校園足球課程為突破點，強化足球場地和師資隊伍建設，強化足球後備人才培養；李滄區為破解青少年校園足球師資缺乏的問題，每年財政投入100萬元為學校聘請專業足球教練員；嶗山區出台政策支持青少年校園足球特色學校建設，國家級青少年足球特色學校每年獎勵20萬元，青島市青少年校園足球特色學校10萬元；即墨市為樹立「好孩子踢足球，踢足球會更好」育人理念，在小學和初中青少年校園足球特色學校設置校園足球重點班，收到非常好的效果，校園足球重點班學生，學習成績均在同年級名列前茅。

足球名宿們很欣慰島城各區市和眾多足球特色學校積極探索校園足球發展道路的精神和做法，認為只要延續「足球城」底蘊，結合各區市和學校的自身實際，通過自身努力摸索出各具特色的校園足球發展道路，這也有助於全國校園足球青島模式的提升和推廣。

下午，中國足球名宿輔導團成員首先來到喬倫足球運動公園，聽取了前國奧隊長喬倫對於開展少兒足球培訓和承辦青島業餘五人制足球賽事的介紹，足球前輩們很欣慰喬倫這樣的明星球員能在退役后投身青少年足球培訓，這對校園足球的開展是有益的補充。

隨後，中國足球名宿輔導團成員實地考察了青島黃海足球俱樂部。

總經理孫迪介紹了黃海隊堅持「巴薩化」的做法，除了一隊從2016賽季開始就聘請原巴薩B隊主帥喬迪出任主教練外，從去年7月20日起，青島黃海足球隊預備隊和精英梯隊U17、U15以及與青島足協共建的少兒梯隊均配備了西班牙籍主教練。

對黃海俱樂部從一線隊到所有年齡段梯隊都聘請外教，尤其是將很大的財力投入到球隊的各級梯隊建設，足球前輩們認為黃海的「巴薩模式」對中國足球是很好的嘗試，希望俱樂部各級梯隊的中方教練要認真汲取西班牙教練的帶隊模式，只要堅持下去就能大力推動黃海隊乃至青島足球城的發展。