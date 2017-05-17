日期:5月17日，正在征戰NBA西部決賽的金州勇士隊當家球星斯蒂芬-庫里（Steph Curry）當地時間周一晚做客大衛-費赫蒂（David Feherty）的節目，談到了自己對於職業高爾夫的看法。

庫里曾兩次當選NBA常規賽MVP，也是史上最好的射手。曾是高中高爾夫校隊出身的他，小白球打得也是風生水起。費赫蒂在節目中問這位金州勇士隊的球星，在結束NBA的生涯后的對高爾夫野心。

「我曾經考慮過。」庫里說，他指的是美巡賽。「美巡賽的球員們把他們的一生都獻給了自己喜歡的事業，這一點讓我觸動很深，就像我對籃球的執著是一樣的。顯然，這不是我想打就能打的比賽。打進美巡賽真的要做很多的努力。」

費赫蒂提到庫里平靜的心態有助於他在高球界取得成功。「我對高爾夫的熱情很高，我想只要你努力了，該來的自然會來。」庫里說。「我不知道通過努力是否能進入美巡賽，但我會在職業生涯結束后仍然打高爾夫。」

公平的說，庫里是位穩定的高爾夫球員，他的差點一度達到0.6（現在是2.2）。但高爾夫球壇也曾有過其他體育領域的高手嘗試打職業比賽卻不怎麼成功的例子。

曾在棒球場上叱吒風雲的約翰-史莫茲（John Smoltz）是位不折不扣的高爾夫高手，他在2011年參加過威巡賽，結果首輪只打出84桿。曾經美式橄欖球場上優秀的外接手傑瑞-賴斯（Jerry Rice）也曾打過威巡賽，結果也一樣。

庫里可以嘗試一下NFL明星托尼-羅莫（Tony Romo）的路線。他參加了幾場大滿貫美國公開賽的資格賽，也出現在職業-業餘配對賽上，還為太浩湖（Lake Tahoe）的名人賽工作。這樣的做法足以為自己帶來光環，同時又不會因真正嘗試職業高爾夫而受挫。

（Colleen）