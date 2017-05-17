稿件來源：中超聯賽APP訊

2017中國平安中超聯賽完成第9輪爭奪，江蘇蘇寧易購主場2-1戰勝山東魯能泰山，贏得了本賽季首場勝利。上賽季，蘇寧的聯賽首勝也是對陣魯能，但本賽季首勝卻推遲了整整8輪。有意思的是，兩隊的命運也似乎在本賽季進行了對調，蘇寧在亞冠風光正盛，在聯賽中卻位列倒數第三，而魯能在馬加特的調教下成為爭冠熱門。同入生死劫，魯能在上賽季下半段最終覺醒保級成功，而蘇寧能否復甦，讓我們聽聽專家們如何作出評價。

張連傑：蘇寧起碼先結束了一段尷尬

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誰能想到，2016賽季的中超亞軍江蘇蘇寧易購，在2017賽季前八輪無一勝績。第9輪，沉睡的蘇寧終於甦醒，一場蕩氣迴腸的絕殺逆轉，2-1擊敗魯能，迎來賽季首勝。

蘇魯一戰，王彤下半場的紅牌離場確實是本場比賽的轉折點，最後30分鐘蘇寧得以發動瘋狂反撲。如果說偶然因素是逆轉絕殺的基礎條件，那麼崔龍洙的求變，放棄此前慣用的三中衛體系，也不難看出，韓國人也確實在主動地為球隊扭轉頹勢做著努力和嘗試。

與魯能一戰，儘管吳曦因傷缺陣，在後腰位置上劉建業與拉米雷斯的搭檔也算得上及格。不過老實說，兩翼的威脅，顯然是吳興涵和張弛，比陳吉和吉翔更兇猛。

目前，我們無法準確預言蘇寧是否能一轉頹勢，起碼他們先結束了一段尷尬。歷史總有驚人的相似性，2016賽季魯能正是在主場2-1逆轉蘇寧結束10輪不勝，如今蘇寧在主場又以同樣比分逆轉魯能，「就此反彈」也成為眾多江蘇球迷的期盼和祝願。

不過，接下來蘇寧雙線作戰，本周末聯賽客戰恆大，緊接著亞冠八分之一決賽還要死磕上港，這兩場「惡戰」對於他們賽季走勢至關重要。從「勝負論」來說，一方面會影響蘇寧賽季的戰略目標，另一方面也會決定著他們會以怎樣的心態和心氣，去迎接隨後的三分之二賽季。

肖良志：江蘇蘇寧捅破窗戶紙，首勝不足以扭轉頹勢

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11打10，艱苦卓絕地以2比1戰勝山東魯能之後，江蘇蘇寧終獲首勝，從崔龍洙到球員再到球迷和俱樂部，暫時從窒息中解脫出來。但是，一場勝利，尚不足以消除8輪不勝積攢的巨大心理陰影，蘇寧還沒有真正扭轉頹勢。如果接下來能夠擊敗廣州恆大，才會迎來真正的拐點，從頹勢變為勝勢。

蘇寧需要解決的問題還很多：

1、防守體系太差，非一兩名球員能夠改變。

在過去的9輪中超里，江蘇蘇寧丟掉了16球，和遼足並列失球最多。整條後防線沒有主心骨，也沒有真正能夠組織進攻的後衛球員；后腰和後防線尤其是后腰和中後衛之間的呼應、協防較差。只有人員升級，才可能解決這方面的短板。

2、鋒線缺少尖刀。

9輪過後，江蘇蘇寧打進9球，16支中超球隊中，只有5支隊伍的進球比他們少。對於一支年投入早就超過10億元的隊伍來說，這樣的攻擊能力不可思議。

接下來，如果這方面不解決，將直接影響到蘇寧能否從泥潭中脫身。

3、中場組織不力。

蘇寧的中超也存在問題。拉米雷斯承擔了太多的功能，讓他無從發揮優勢。在吳曦等無法出場的情況下，只會防守攔截不會組織進攻的劉建業，拉低了蘇寧中場的實力。只有解決中場組織核心的問題，蘇寧的前場才會變得更加強大。

公兵：蘇寧心無旁騖即可保級

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本賽季中超第九輪，賽季將近三分之一的時候，江蘇蘇寧才迎來聯賽首勝！1勝4平4負僅積7分，按照以往經驗，中超保級大概需要33分左右，那麼蘇寧還差26分，這意味著在剩下的21輪，蘇寧場均要拿到1.2分，還是很有難度的。不過我覺得這場勝利更大的意義在於緩解了崔龍洙和隊員們的心理壓力，其實連續8場不勝，一方面與傷病和外援新政有關，另一方面也與不斷累積的心理壓力有關，由此還有可能帶來技術變形和對技戰術執行時打了折扣。不過，接下來的賽程對蘇寧不利：恆大、智誠和華夏，尤其是客場挑戰恆大，如能取分，則將進一步修補蘇寧的心理。智誠剛換帥，不可小覷，華夏更毋庸贅言。這三場比賽如能拿到5分將是非常理想的結果。再往後說，亞泰、國安、上港、申花，四場比賽三個硬茬，蘇寧的任務相當艱巨，但換言之，把握好這7場比賽至關重要。另外，蘇寧目前一定要對自己有一個清晰的定位，即心無旁騖立足保級，想多了反而容易壞事。

陳永：蘇寧擊敗魯能不意外，這是反擊的號角

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上周末的聯賽，江蘇蘇寧易購擊敗了山東魯能泰山，這看似意外，其實一點兒都不意外，要知道，在亞冠賽場，蘇寧的對手就是魯能這種級別的球隊，蘇寧可是小組賽四連勝，提前兩輪獲得小組第一的。

因為防守反擊的戰術體系，以及缺乏優秀的前鋒，江蘇蘇寧在面對弱隊的時候一直給人一種「進攻無處下口」的感覺，八輪不勝，其實就有這方面的原因，另一個原因就是心態：首輪被申花打蒙了，隨後越打越著急，越著急越不容易贏球。

如今，蘇寧開始更多地面對強隊，他們可以更加從容地展開反擊，更重要的是，危急時刻，蘇寧的鬥志完全被激發，以和魯能的比賽為例，整場比賽蘇寧一直在死拼，每球必爭，寸土不讓，這種置之死地而後生的氣勢，是蘇寧能夠在最後時刻絕殺的關鍵因素。

從總體上來看，蘇寧仍舊是中超的強隊，絕不可小覷，更重要的是，隨後的賽程蘇寧要不斷對陣中超強隊，我們可以想像的是，這些比賽都不用動員，蘇寧球員一定會死拼到底。

蘇寧本身有實力，又吹響反擊的號角，但這一切都未必意味著蘇寧一定會迅速崛起，蘇寧在技戰術層面上的問題仍舊沒有解決，面對弱隊恐怕仍舊沒有攻堅能力，更重要的是，蘇寧隨後要進行亞冠淘汰賽，這對蘇寧來說是不小的困難。

郭劍：蘇寧能夠走上正軌 但一帆風順仍有困難

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恭喜蘇寧在第9輪迎來賽季首勝，這場勝利來得確實夠晚，賽季前應該沒有人能預測到這個結果，我相信蘇寧能就此走上正軌，但是從此轉折一帆風順，我覺得難度不小。

看賽程就知道，五月份剩下這半個月蘇寧其實非常困難，這周客場對廣州恆大，然後客場對貴州恆豐，中間還有2場對上海上港的亞冠比賽，2周4場球，就1個主場，相當於沒有喘息之機，而且前面8輪不勝的坑太深，很難一下爬出來。

另外蘇寧這幾場比賽大家看得很清楚，攻擊點一個特謝拉一個拉米雷斯，雖然這兩名超級外援的個人能力超級強，基本上有每場比賽都能進球的實力，但如果國內球員跟不上來的話，蘇寧的日子還會非常艱苦——R·馬丁內斯也要發揮作用。

所以捅破了贏球這層窗戶紙的蘇寧不會再像前8輪一場不勝那麼失常了，但要說能從此一帆風順打到前六或者前四，那還是相當相當困難的。

豐臻：蘇寧首勝還算及時 亞冠決定賽季成敗

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在亞冠八分之一決賽以及聯賽客場挑戰恆大之前，蘇寧能夠取得聯賽首勝，真的算得上太及時。

在他們最需要信心的時候，替補陣容亞冠客場贏球，回到主場又絕殺魯能。從士氣上看，捅破了窗戶紙的蘇寧無疑會有一個提升。

一個關鍵因素是R馬的回歸。王彤拿到的第二張黃牌，兩黃一紅被罰下，就是R馬依靠個人能力突破實現的，那個紅牌也改變了場上局勢。R馬的回歸，能夠讓蘇寧的進攻體系變得完整。

蘇寧接下里不可能再像聯賽前8輪那樣了，所以一轉頹勢是肯定的。但蘇寧能沖多高，能否像去年那樣來個7連勝，可能性不大。

倒是亞冠賽場這個決定全年成敗的八分之一決賽，他們跟上港的機會是五五開了。哀兵士氣上漲的時候最可怕。