昆山進口交易會 江蘇省委書記參觀中央社 (2017-05-17 16:50)
中共江蘇省委書記李強（右2）重視2017年昆山品牌產品進口交易會，雖未出現在開幕式，但隨後趕到，在德國品牌博世（BOSCH）前參觀。中央社記者張淑伶昆山攝 106年5月17日
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