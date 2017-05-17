（中央社記者尹俊傑北京17日電）針對斐濟決定裁撤駐台代表處，中國大陸外交部發言人華春瑩今天僅重彈舊調說，堅持「一中」原則是國際社會「人心所向、大勢所趨」。至於中國大陸是否施壓，華春瑩則迴避作答。



中國國民黨籍立法委員盧秀燕今天在立法院外交及國防委員會質詢時說，在台30年的斐濟共和國駐華貿易暨觀光代表處已於10日撤館，並由斐濟駐中國大陸官員到台灣協助清點撤館。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時僅做原則性回應：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。這是國際社會的共識，也是由聯合國決議等一系列國際文件所確立的準則。」



華春瑩說：「堅持『一個中國』原則是國際社會的人心所向，也是大勢所趨。」



至於陸方是否了解斐濟駐中國大陸官員赴台協助撤館、陸方是否施壓、此事是否代表「兩岸外交戰再起」，華春瑩都迴避作答，沒有回應。



中國大陸1975年與斐濟建交，雙方2006年宣布建立「重要合作夥伴關係」。中國大陸日前主辦「一帶一路國際合作高峰論壇」，斐濟總理巴依尼馬拉馬（JosaiaVoreqe Bainimarama）率團與會。



中華民國外交部發言人王珮玲表示，斐濟共和國駐華貿易暨觀光代表處代表鄔凱瑞（Karai Vuibau）接獲其政府訓令，將裁撤駐台代表處，並已告知外交部。但中華民國駐斐濟代表處不受影響。



鄔凱瑞說，斐濟是在通盤檢視其派駐全球的各館處後，做成上述決定。外交部對斐濟政府此一決定表示了解。1060517