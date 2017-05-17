信息時報天津電（特派記者 鄒甜）「這三天的集訓就是讓球員感受國家隊的訓練方法，了解我們的技戰術，讓他們習慣為國家隊征戰」，正在天津進行飛行集訓的國足二隊昨日迎來了第二個訓練日，國足主帥里皮接受媒體採訪，表達了對國足二隊的寄望。

此次集訓地點放在權健俱樂部基地，在權健基地的門口寫著對國足二隊的歡迎標語，外加一條橫幅「國家榮譽高於一切」。將集訓地點放在天津，多少與權健主帥卡納瓦羅與里皮的關係有關，在前天的集訓中，卡帥來到現場現場問候里皮。據透露，卡帥對里皮表現得相當客氣，表示訓練場地由里皮優先選擇，而里皮看中了基地里一塊平整的草坪。為了將最靚的草坪留給國足二隊，昨日卡帥甚至率球隊到權健的主場進行訓練。

雖然本次集訓的是國足二隊，但里皮對球隊依然高度重視，首天抵達后，傍晚便正式開練，昨日上下午都安排了訓練課。而且，同國家隊一樣，每次的訓練課都只對媒體開放15分鐘的熱身環節。里皮稱，如此安排是希望二隊球員們能在與一隊同樣緊張的備戰氛圍中嚴格自律，排除各種外界干擾。里皮表示組建二隊就是為了近距離地了解更多球員，「通過中超的考察，我們對這些球員有初步了解，他們能來說明我們肯定他們的實力，但通過集訓我們對球員可以有更深刻的了解，並挑選優秀的球員進一隊」，里皮還說，雖然本期集訓只有3天，但未來還會繼續組建二隊考察球員，「二隊更多是著眼於中國足球更長遠的發展，尤其新老交替方面，能夠給予國家隊增援」。

今天下午，里皮還將率國足二隊在權健主場與卡納瓦羅執教的權健進行熱身賽，該場比賽並不對球迷開放，「每個隊員上場時間都會有45分鐘以上」，里皮說到。