昨天的話不幸言中，3場中2場也不見得盈利，2串1黑了就是虧。很多朋友問我為什麼看出羅森博格不贏，希望我做個復盤，而且這個願望非常強烈。那我只能馬後炮一下了，也算有個交代。同時也有網友認為我水平不行，水平真行就直接選羅森博格輸12.5的賠率了，水平不行才選個讓球4.35，我同意這個觀點，主要還是蒙的。

昨天挪超深盤很多，為什麼不蒙布蘭，要蒙羅森博格？挪超剛踢沒幾輪，實力不好定位。我是拿了奧特格陵蘭這支隊伍來做對比的。羅森博1.62的賠率3比0勝了對奧特格，奧特格1.7賠率1比0勝了特羅姆。用歐核細算，羅森博格開1.37左右合適，結果立博開的1.29，後來降1.25，就是一路示好，結果死了。當然，這個可能說的雲里霧裡。

串關里錯的那場，利勒斯特羅開始主勝2.45也是合理的，沒想到後來一路降水到讓球區域，結果就輸了。你研究歐賠多了，就會感覺到其中的奧妙，而我們是那麼渺小。曼城那場讓兩球兩球半，波膽是3比0最低，一般這種情況都是直接排除掉讓球勝，但排除不掉2比0，所以我讓兩球選的10。如果前天切爾西競彩是讓兩球，那麼讓球0也比較理想，可惜是讓一球，博得不好。今晚赫根VS哈爾姆也是這情況，主隊想打兩個球有難度。

以上說的簡單思路，供有志於研究的人參考，可能一句話就能讓你在自身基礎上有個提高。現在好的辦法不好找，絕對正確的方法又不存在。我以上說的也不見得對，但希望對你有啟發。

今日競彩單：

013 喀山魯VS中央陸軍 推薦：受讓一球3

客隊讓半一以內合適，這麼讓不合適，還降水客隊直接熱倒。

021南安普VS曼聯 推薦：30

平手分勝負，我想的簡單。深夜焦點比賽，走水白忙。單選的話，我選3。

2串1，我買25倍100元，不做獎金優化。

彩蛋： 002 FC岐阜VS熊本 推薦：讓一球0