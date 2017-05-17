沃爾夫:不排除簽下阿隆索可能 隊內兩車手更優先北京新浪網 (2017-05-17 16:22)
阿隆索說不定會離開邁凱倫
沃爾夫表示不排除在下賽季簽下阿隆索的可能性。由於本田的糟糕表現，前世界冠軍正在失去耐心，他希望明年能追逐自己的第三個世界冠軍。不過早些時候沃爾夫也曾說過，阿隆索可能不太適合梅奔，考慮到他的性格以及和漢密爾頓的關係。
但現在沃爾夫在接受馬卡報的採訪中說：「提前否認這種可能性是愚蠢的。就算他不是最好的車手，也是最好的車手之一。他的能力和熱情還在。他已經處在了職業生涯的末期，但不意味著他未來兩三年就拿不到冠軍。」
但作為邁凱倫的前任引擎供應商，梅奔在過去沒少感受過阿隆索如火的性格。「如果你能選擇現在的阿隆索，他比起以前已經好太多了，考慮到從前的他，接納現在的他要容易的多。漢密爾頓會扮演一個關鍵的角色。我覺得一名車手總是迎接挑戰，而阿隆索就會是個挑戰。但比二人相處更關鍵的是整個團隊的氛圍。一切都需要調整，但是我覺得阿隆索比起從前的他已經變了。」沃爾夫補充說。
不過沃爾夫也對現在的車手組合表示滿意，而博塔斯只簽下了一年合約。「現實情況是，相比阿隆索，博塔斯和漢密爾頓的優先順序更高。我們也關注著其他的年輕車手。我完全信任博塔斯，但是2018賽季還有很多可能性。而2019賽季會有很大的變化，屆時幾位大牌車手都將迎來自由身。」
（Mc.Dull）
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