隨著2017中國高校百英里接力賽北京站比賽的完美收官，歷時4個多月的高百上半年賽季比賽全部結束。上半年賽季吸引了來近百所高校的賽隊同場競技。隨著賽事的持續發酵、主流媒體的廣泛報導和自媒體的自發傳播，高百覆蓋人群達近1億人次，在各大高校和跑圈內，颳起一陣「高百」風。

在此，用一組數據來解讀高百影響力：

權威媒體報導，成就主流輿論場

2017年中國高校百英里上半年賽事以其鮮明的賽事基調和廣泛的參與群體，吸引了眾多權威媒體的關注。傳播影響力和持續時間在同類型賽事中表現突出。

1。 權威電視媒體

央視CCTV5體育頻道、湖北經視、中國教育電視台、北京衛視體育頻道等電視台先後對高百各分賽站賽事進行了相關報導。

2。 權威紙媒

上海日發行量最高的《新聞晨報》、中央機關報《光明日報》、上海市委機關報《解放日報》、閱讀率高居全國報刊第六位的《中國體育報》、中國大眾化媒體中唯一的綜合性體育類日報《東方體育日報》、湖北省委機關報《湖北日報》、覆蓋湖北全省的《武漢晚報》等高權重紙媒均刊登了高百的相關信息，為高百做出權威背書。

《新聞晨報》是解放日報報業集團出版的綜合性都市報，日發行量60萬份。此次對中國高校百英里上海站賽事進行了整版深度報導，刊登在第6647期（B5通版）。

此外，新華社、人民網、國家體育總局官方網站、解放日報網、湖北日報網等多家權威網站也對高百賽事進行了及時、全面地報導，新華社兩次發文對高百北京站進行報導，瀏覽量達到61萬。

多矩陣網路傳播，賽事持續發酵

新浪網、騰訊網、搜狐網、網易網、鳳凰網、環球網、華龍網、廣州日報大洋網、北方網、漢網、武漢都市網、荊楚網、東方頭條新聞頻道、今日頭條、一點資訊、國搜頭條等百余家網路媒體對2017上半年高百賽事進行了持續報導。

截止目前，各大網路媒體已累計發佈賽事相關文字圖片搜索信息近28萬條，潛在受眾人群8000萬人。

在上半年的中國高校百英里賽事中，每步科技積極嘗試與更多的新媒體平台合作。其中與有馬體育的合作為此次賽事在傳播內容及傳播渠道上，有了更進一步的突破。在內容上，雙方合力打造的「高百參賽者體能測評」視頻登錄騰訊、網易、微博、秒拍、bilibili、虎撲論壇等社區媒體，累計播放量達520萬余次。

超強時效，賽事多角度全程直播

此次中國高校百英里結合了新技術、開創多視角直播模式，直接提高了賽事的參與者的參與感、觀者的現場感，以及賽事的網路口碑。

在視頻直播方面，樂視全網平台對中國高校百英里上海站進行了全程直播，直播期間，吸引了20多萬次的關注。另外此次賽事也在全民直播、熊貓直播、鬥魚直播、企業直播等頻道同步現場直播。

在圖片直播方面，每步科技與美拍拍合作，以實時拍照、實時上傳、實時分享的理念，將賽事動態以高清照片的方式傳達給所有的賽事參與者與關注者。

move每步、高校百英里的官方微信公眾號還專門增加了直播功能板塊，直接鏈接到直播平台，使現場每一個參與者都成為現場信息的出口，也增加了其它人的「在場」感。上半年三場賽事累計圖片直播關注人數達50餘萬。

這些技術的引用，既升級了宣傳與發佈模式，又有效的導入了流量。下半年的賽事，每步科技將嘗試使用更多的新技術，如短視頻、VR、航拍等，在賽事質量和參賽體驗上精益求精。

品牌聯動，將品牌與賽事深度融合

此次賽事，每步為品牌商提供的是線上、線下不同方式的「帶入式體驗」。

作為此次高百賽事的頂級合作夥伴，麥當勞品牌理念與高百賽事內核高度契合——「年輕、活力、歡樂、正能量」。

在線上活動中，每步與麥當勞聯合定製線上H5創意營銷活動，助力高百。線上線下活動的結合，提升了麥當勞在追求年輕健康活力的品牌文化的價值認同，同時也為高百造勢，成為一次覆蓋10萬+人群的優秀傳播案例！ 在現場活動中，麥當勞不僅為大家帶來快樂和歡笑，更為所有參賽選手提供了飲用水，併為活動志願者提供麥當勞漢堡及小食，用快樂和美食助力高百，好在一起。

通過線上與線下的互動，此次賽事在品牌曝光、受眾互動、全媒體傳播及口碑分享上深度植入麥當勞元素，獲得了良好的品牌宣傳效果。

眾人拾柴，各大高校自媒體自發傳播

母校情節和為母校而戰的榮譽感是高百情感的土壤，每一位高百的親歷者都會為比賽的熱烈氛圍而動容。從這片沃土中也孕育出許多動人、勵志的故事。親歷者的傾訴、見證者的分享、微信朋友圈的刷屏是對高百賽事的最大的肯定！

每一個參賽隊都通過自建平台或者官方平台發佈了賽后感想，比賽回顧等文章，發佈的渠道包括：清華大學學生馬拉松協會，北航馬協，復旦大學樂跑協會，SJTU跑蟲俱樂部，糯糯的詩和遠方，上海海事大學，中國科學院大學學生會，築夢路上的奔跑者，朵娘娘，長大長跑聯盟，武漢理工飛馬隊等近百個不同渠道。高百相關信息在中國人民大學、復旦大學、西安交通大學、華北電力大學、中央民族大學等多所高校的貼吧中也得到火熱傳播。

除了各參賽隊自發傳播之外，清華大學、北京航空航天大學、上海交通大學等各大高校的官方媒體也對代表母校出征高百的隊員予以充分肯定。 「昔日我以母校為榮，今日母校以我為榮！」高百既是高校跑者為母校而戰的盛會，也是他們對母校表達感恩之情的最好平台！2017年適逢同濟大學建校110周年，同跑濟天下成員用參加中國高校百英里接力賽的方式為母校慶生。

在上半年賽事的傳播報導中，主辦方每步科技（上海）有限公司充分利用傳統媒體和新媒體的深度融合，創新求變，以立體化的融合傳播放大此次高百賽事的影響力，將一場高校接力賽事逐漸升級一個最具情懷的精品IP，報導效果顯著。

下半年的高百賽事將於9月份重新拉開帷幕，屆時讓我們期待中國高校百英里接力賽更加驚艷的表現。