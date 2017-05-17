我們每個人都會有那種「健身狂」朋友：他們在社交媒體上頻繁地曬出自己的跑步足跡——即便不是事必躬親，至少也會綁定某個帶有追蹤功能的健身APP，把「刷屏」的工作交由程序自動完成。

當你刷著自己的社交媒體，看到其他人更新的運動動態時，你或許會有不同的感受。但無論是感到「燃」抑或是厭煩，你都可能會被別人的行為驅使著出門運動。麻省理工學院的研究者對近五年來全球健身追蹤設備的數據進行分析后發現，將健身APP與社交媒體綁定的用戶會促使其他人加入到跑步行列。今年4月18日，他們將這項研究發表在了知名學術期刊Nature Communications上。

麻省理工學院管理學教授錫南·阿拉爾（Sinan Aral）和他的同事赫里斯托斯·尼古拉德斯（Christos Nicolaides）主導了這項研究。他們收集了Fitbit和Garmin等健身追蹤設備上近五年來的用戶信息（包括北美、歐洲與亞洲）。這些APP將數據存儲在各自的網站上，並與不同的社交媒體綁定。用戶每一次的跑步情況都會在網路上對好友可見。這項研究涉及的數據涵蓋了約110萬名用戶與3.5億公里（約2.17億里）的總路程，以及這些跑者在推特和臉書上的340萬互動對象。

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在經過了細緻的計算后，阿拉爾和尼古拉德斯發現，人們更易受到共同好友的影響。如果兩個互動較為頻繁的朋友中有一個熱愛跑步，另一個可能也會養成跑步的習慣——後者最終可能比他/她的朋友跑得更快更遠，或是在直接較量中保持領先。此外，在看到他們的男性和女性朋友一同跑步時，男性通常會跑得更多；相比之下，女性只會受到其他女性的影響。

這項研究的結果顯示，跑步是具有感染力的——至少是在線上社交網路的情境下。

這是首次涵蓋了規模如此之巨的數據，同時還以社交媒體為單一視角呈現其對健康習慣影響的研究。在此前的兩次類似研究中，研究者選擇關注臉書社交活動分別同體重增加和戒煙間的聯繫。但研究者要麼選取了較小的樣本容量，要麼沒有將眼光完全聚焦於社交媒體的效果。

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你當然可以感謝你的跑友帶你入坑，但也不要過於拔高這種效應。一方面，跑步和其他健身項目一樣，在身體和精神上都可以給你帶來裨益，讓你感到一種全身心的愉悅。但另一方面，你完全有可能做得過火——從健康的角度來看，馬拉松和各種規格的超馬拉松常被認為是過度的。

（來源：懶熊體育）