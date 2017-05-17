在剛剛結束的第五屆廣州「中騰杯」十一人制足球錦標賽中，青年軍新安明珠爆出冷門，以2比1力克上屆冠軍雷州蒙茵，勇奪冠軍。

新安明珠足球俱樂部是廣州地區頗有名氣的青訓機構，是傳控足球的堅實信徒，由一群並非「科班出身」的年輕球員組成，平均年齡不到20歲，這是他們連續第三年參加中騰杯足球錦標賽，前兩屆均折戟小組賽，甚至曾以0比7的比分慘敗，但新安明珠並未改變傳控踢法，反而是「走火入魔」，在傳控道路上「一意孤行」，正所謂三年磨一劍，第五屆中騰杯，新安明珠踢出華麗足球，小組賽牛刀小試，兩勝一平次名晉級，半決賽，淘汰廣州業餘足壇常勝之師-暉聯盟，決賽則以2-1戰勝上屆冠軍雷州蒙茵，成功奪冠。

本屆杯賽所有參賽球隊均身穿岩本（rocraw）修身足球服進行比賽，岩本位於廣州，源自2013年，是由中騰體育原創的運動品牌，創始人羅英華以岩石（rock）和原本（raw）組合成岩本（rocraw），寓意岩石本色，堅強剛毅。作為從草根賽事發展起來的品牌，岩本（rocraw）深度參與各地草根及青少年足球賽事，如：廣州中騰杯、深圳樂奇杯、東莞東城杯、湛江賀歲杯、韶關青少年杯賽等等， 倍受參賽球員的好評和讚譽。（新體）