2017年5月9日晚，中國福利彩票雙色球2017053期如期開獎，開出紅球號碼為：04、 09、 11、 15、 29 、31,藍球為06。當期全國共中出一等獎6注，分落福建、廣東、湖南、江西、深圳，雲南六地，單注獎金高達753萬；當期共開出二等獎77注，河南共中出10注，位列全國二等獎排行榜榜首，其中七注出自河南省平頂山朱蘭大道西段路南41540298投注站，投注方式單注七倍複式投注，投注金額14元，中獎金額172.7萬元。

據悉，劉先生（化名）是位資深彩民，堅持每期購買雙色球，投注方式也較為簡單，機選倍投。問及這次投注的金額，劉先生笑著說，」看到福彩彩票投注站 『你買我就送』雙色球1000萬贈票活動的活動，衝著那一張雙色球贈票，才買了一注彩票，機選七倍，沒想到就這麼中獎了！」

談及中獎后的打算，劉先生表示，想擴大點自己經營的店鋪規模。現場，為回饋社會，劉先生向河南省慈善總會福彩慈善基金捐助5000元人民幣，並表示以後會繼續購買福彩雙色球，支持福利事業。（河南福彩）