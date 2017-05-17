日期:5月16日，國足二隊在權健俱樂部訓練基地進行了天津集訓的第二天訓練。下午公開訓練前，主帥里皮接受了記者的採訪，義大利老帥坦言，年輕球員才是中國足球的未來，而國足二隊就是為了在新老交替方面給予國足更多援助。5月17日下午5點，作為本次集訓的「結業典禮」，國足二隊和權健一線隊進行一場教學賽。

揚子晚報記者 黃啟元

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關於國足二隊

挑選優秀的球員進入一隊

接受採訪時里皮的心情不錯，尤其談起和卡納瓦羅的私交，「銀狐」露出微笑。外界很關心集訓首日師徒二人都說了什麼，對此，里皮簡單地回答：「跟卡納瓦羅一直都有聯繫，平時也有電話交流，昨天見到他其實只是簡單的寒暄而已。」據了解這對師徒的交談內容肯定不是里皮說的這麼簡單，天津權健目前正承受著戰績不好的壓力，里皮是在指點卡納瓦羅如何解決眼前的困難。

儘管集訓只有3天時間，但里皮說他對國足二隊的這些隊員並不陌生：「之前很多中超比賽我們在現場進行了考察，對於球員有了了解，我們肯定他們的實力。這次的三天集訓就是要讓球員感受國家隊的氛圍以及訓練方法，方便他們以後熟悉國家隊整體的技戰術打法。我們組建國家二隊的目的就是通過集訓去了解更多球員，不僅僅只進行這一次，以後還會有，通過集訓我們將挑選優秀的球員進入國家一隊。」里皮透露對權健的熱身賽將全面考察此次集訓的22名隊員：「熱身賽會讓所有球員都上場得到鍛煉，每個人出場的時間應該是45分鐘。」為了給里皮留下深刻印象，隊員們在訓練中都很賣力氣，有隊員表示，這種訓練強度要高出俱樂部很多，在里皮的眼皮底下，沒人敢偷懶。

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關於世預賽

還沒有到絕望的時刻

戰勝韓國后4天，國足沒能攻破德黑蘭魔鬼主場，0：1輸球。正是因為輸掉了這場比賽，國足現在落後第三名烏茲別克7分，出線前景比較渺茫，但里皮強調現在還沒有到絕望的時刻。「我堅信中國隊有能力戰勝敘利亞，我們一個月前剛戰勝韓國，我們在亞洲範圍內有能力擊敗任何對手。」里皮認為國足前七場比賽僅僅贏下一場比賽並不正常，「這個對手國內政局動蕩持續長達10年，來到中國卻贏下我們，如果讓敘利亞在中立場地再贏下我們，將是非常荒謬的。下一場到了馬來西亞必須拿下。」

里皮期待球隊帶著1分的差距去參加最後一場客場和卡達的比賽，「我們現在和烏茲別克差7分，下一輪，我們戰勝敘利亞，烏茲別克輸給伊朗，這個時候我們就和烏茲別克只差4分，這樣倒數第2輪面對烏茲別克，我們就會有機會了。」

「雖然目前形勢很嚴峻，但沒有到絕望的時候。」見慣了大場面的里皮對於國足依舊充滿信心，他表示近期國足名單不會有太多調整，「只要我們保留希望，我們就會全力以赴，如果失去了晉級的機會，我們將會做大胆的嘗試和調整。」

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關於新政

很多球隊在鑽空子

對於此次國家二隊的建立，里皮表示這是為了讓年輕球員更加熟悉國家隊，「三四年前，在中國聯賽中，鮮有20或者21歲的球員出場。這是足球人才挖掘方式的缺失，中國球員不是19、20歲成熟，要到22歲-24歲才成熟，與其他國家隊比就比較遲了。」里皮告訴記者，自己想打造一支22-24歲年齡球員組成的球隊，而且是一支有經驗的球隊。

為了年輕球員的成長，中國足協出台了U23新政，硬性規定聯賽中球隊必須首發一名U23球員。然而，面對成績的需要，很多俱樂部都會選擇提前換下U23球員，年輕球員仍然得不到充分的上場時間。

對此，里皮給出了自己的觀點，「今年年輕球員的參與度大於以往，即便是U23政策也有積極的意義。但很多球隊10分鐘就換下了U23球員，換上了原本的主力，這就說明你在和規定耍心眼，而不是尊重規定，你可以改成用U23換U23，這樣就可以避免鑽空子了。」里皮認為，教練員提前換下年輕球員的行為會影響到球員的信心，「球員的建設是全方面的，不僅是心理，還有技戰術，對於球員的心理建設更取決於俱樂部。比如U23政策，一個主教練開場不久就把他們換下，就是傳遞了主帥對他們沒有信心的信號，主教練對他們沒有信心，球員何來的信心？」