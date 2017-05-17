來源：《 人民日報 》范佳元

5月15日和16日，中國男籃國家隊紅隊和藍隊分別在國家體育總局訓練局、北京體育大學進行了首堂公開訓練課。紅隊主教練李楠和藍隊主教練杜鋒首次以主教練身份亮相，對媒體介紹各自隊伍情況和執教理念。

兩支平行的國家集訓隊、兩位主教練，史無前例。目標所指，是中國男籃在繼續鞏固在亞洲領先優勢的前提下，爭取在2019年的男籃世界杯和2020年東京奧運會上打出優異表現。新奧運周期的國家隊建設將圍繞這一目標展開。

海選新人，在國家隊層面選拔

5月10日，中國籃協發出邀請函，44名男籃運動員受到邀請，被分為紅、藍兩隊。與宮魯鳴執教的上屆國家隊38人集訓大名單相比，此次不僅在人數上多出6人，而且本質區別在於，紅藍兩隊是平行存在的，不像以往國家集訓隊那樣帶有梯隊性質。

具體來說，無論是易建聯、周鵬、周琦、趙繼偉、郭艾倫、丁彥雨航等在2015年長沙亞錦賽幫助中國男籃奪回亞洲冠軍的核心球員，還是趙睿、沙拉木、王政博、付豪、朱榮振等一批「95后」新人，凡是出現在大名單中的都是身份平等的國家隊集訓成員，即便有些球員此次沒有受到邀請，但國家隊的大門還遠沒有關閉，用國家隊服務保障部部長段煉的話來說，「國家隊有進有出，保持動態流動」。

對於大範圍「海選」，李楠說：「分成兩支集訓隊，就是需要更多年輕人，為2019年男籃世界杯和2020年奧運會做準備。」出生於1999年的朱榮振引人注目，他身高2米17，是所有集訓球員中唯一沒有CBA（中國男籃職業聯賽）經歷的隊員，國家隊看重了他的潛力，將他列入後備人才培養計劃中。

杜鋒表示，要在國家隊層面考察球員對籃球的認識和理解，「我對球員的球場意識很看重，在我這裏希望通過訓練和比賽發掘一些有潛質的球員」。

兩支隊伍，將競爭進行到底

李楠和杜鋒各自選人方案公佈之後，關於「紅隊藍隊哪家強」的討論引發了媒體和網友的極大興趣。有人說紅隊衝勁足，周琦和趙繼偉內外線搭配合理；也有人認為藍隊贏面大，易建聯加郭艾倫是最強實力組合。

這樣的討論不僅僅是球迷茶餘飯後的話題，按照籃協的設想和計劃，是希望在國家隊中建立廣泛競爭機制，而不是僅在幾個邊緣球員中間。效果似乎已經產生，「其實每堂訓練課，每次開會，我能從每個人眼神中感覺到，大家都是想來這證明自己的，不是來混日子的。」藍隊球員李根說。

這種競爭不止在運動員，還在教練組。對於彼此的存在，李楠和杜鋒都「默契」地表示，「（兩隊）更多是交流和學習，為了共同的大賽任務」。但是從第一堂訓練課開始，「差異」已經產生。李楠八一隊隊員出身，且有多年的國家隊助理教練經驗，「所以我希望繼承老一輩男籃的傳統，強調作風和管理」，而杜鋒則希望利用「地利」優勢，「我會找北體大的老師給隊員們上上課，學校的氣氛對他們會有幫助。」杜鋒說。

在2019年男籃世界杯前夕，兩支球隊將合二為一，李楠和杜鋒，誰最終帶領國家隊出征屆時會有定論。在這兩年多的時間里，比較會一直存在，所以李楠和杜鋒都認為「壓力很大」。

著眼未來，改革催生新動力

壓力，其實一直存在於中國男籃身上。最近兩屆奧運會，小組賽中國隊一場未勝，球迷不滿意，不僅因為大比分輸球，而且與世界強隊球員對抗中，中國球員全面處於下風，與國際先進籃球水平的差距正在擴大。「我們沒有美國球員的爆發力，對抗性也比歐洲球員弱，我們只能做到技術更全面。」杜鋒說。

近些年，國際籃聯「動作」不斷，將原來的世錦賽改為世界杯，擴大參賽隊伍的同時也改變原有賽制，最主要的變化是，在預選賽階段參照足球世界杯的模式，採取時間跨度很長的主客場制。原有的備戰模式勢必要作出調整，這也是擴大集訓隊伍規模，讓更多年輕球員儘早進入國家隊的外部動力。

「現在有更多人來到國家隊的平台，他們的眼界和對籃球的認識都會上一個台階，不僅對他們自身有益，而且回到俱樂部也會向身邊的人傳遞好的籃球理念，從而擴大影響，這對中國籃球也是一件好事。」杜鋒說。

國家隊建設，一直以來是中國籃協的重要工作之一。為了適應新的國內外形勢，新一屆籃協主席姚明作出了一系列調整和改革，並對新一屆中國男籃國家隊寄予希望，正如邀請函所寫：「一個新的時代，已經在你眼前，將由你們承載著中國男籃的光榮與夢想、自豪與擔當去共同開創」。