尤納斯重返中國？外媒曝其與中國國家隊簽約北京新浪網 (2017-05-17 16:02)
尤納斯將重返中國？
日期:5月17日消息，據歐洲籃球專家王健透露，立陶宛媒體發佈消息稱前中國男籃主帥尤納斯將重返中國執教，而他將加盟的是中國男籃國家隊。
「根據立陶宛媒體透露，離開立陶宛國家隊的尤納斯已與中國國家隊簽約，重返中國國家隊執教？另一個助理教練？ 」王健在微博中寫到，他隨後又補充道：「尤納斯還透露俄羅斯勁旅喀山尤尼克斯也向他看出了offer，但中國方面更闊氣，給出了價碼更高，因此最終選擇了重返中國。」
報導並未透露尤納斯具體將加盟哪支國家隊，不過，網友普遍猜測，如果尤納斯真的重返中國男籃，那麼他與杜鋒合作的可能性更大，畢竟兩人在廣東隊有過共事經歷，彼此更加熟悉。不過，也有人質疑尤納斯簽約的或許是中國的俱樂部而非國家隊，到底尤納斯是否會與中國再續前緣，以及他的下家究竟是哪裡，還有待驗證。
（名人糖）
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