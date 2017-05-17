西甲瀕臨收官，英國媒體Goal.com評選出了本賽季西甲的最佳陣容，梅西領銜巴薩3人入選，皇馬共有4人，C羅則無緣入圍這份名單。

Goal.com評選出的最佳門將為效力於馬德里競技的奧布拉克，四名後衛全部來自西甲三強，分別是皇馬左、右後衛馬塞洛和卡瓦哈爾，以及馬競中衛戈丁、巴薩中衛皮克。

三名中場有兩名來自皇馬，分別是克羅斯和伊斯科，另外一位入選的中場球員則是拉斯帕爾馬斯大將比埃拉。

三名前鋒分別是：效力於塞爾塔的阿斯帕斯，以及巴薩9號蘇亞雷斯，還有梅西。

Goal.com評選西甲最佳陣容：

門將：奧布拉克（馬競）

後衛：卡瓦哈爾（皇馬）、皮克（巴薩）、戈丁（馬競）、馬塞洛（皇馬）

中場：伊斯科（皇馬）、克羅斯（皇馬）、比埃拉（拉斯帕爾馬斯）

前鋒：梅西（巴薩）、蘇亞雷斯（巴薩）、阿斯帕斯（塞爾塔）

（Echo）