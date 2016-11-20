文章來源：數字圖書庫 2016-11-20

「我跟大家一樣，給這個活動點一個讚」。

「棋聖」聶衛平說到激動處，忍不住點了個讚。

這個讚，讓在場的很多嘉賓和媒體鼓起掌，想必，也讓坐在圍棋桌另一端的諾輝健康CEO朱葉青心裏也多少有些激動。

聶老緣何點讚

聶老在發言時說到，這次的活動主題是早癌篩查的跨界與融合，我的職業是圍棋，和醫療醫學的跨界「跨」得有點遠了，但是我本人就是癌症的患者，所以跟今天還是 有很多的關係的。中國每年有四百多萬的癌症患者在增加，也就是說每天要有一萬多人得癌症，這個數字是很恐怖的，早癌篩查是一個勢在必行且是利國利民的非常 好的事。我希望這個癌症對人類的侵害在在座各位的努力，能夠大大的下降。

「棋聖」聶衛平在第二屆「西湖對弈」上分享抗癌心路歷程

當天的活動，是生物高科技公司諾輝健康在西湖邊舉辦的第二屆「西湖對弈·跨界融合-共享互聯網+早癌篩查新格局」高峰論壇，聶衛平作為公司常衛清？產品的代言人，與大家分享自己的抗癌心路歷程。希望讓大家重視早癌篩查，早發現、早治療，遠離癌症。

「癌，不太可怕，但是還得注意要防著它。」聶老在放下話筒之前，又補了一句。

為何值得點讚

每一分鐘，全國就有8人被診斷為惡性腫瘤，有5人死於癌症。

《2015年中國癌症統計》數據顯示，2015年我國有429.2萬例癌症新法病例和281.4萬癌症死亡病例，據此測算，以上數據並非危言聳聽。

早 癌篩查意識的淡薄和技術的落後是行業的最大癥結，使得高死亡率一直瀰漫在癌症領域。臨床數據表明，癌症1期的治愈率高達90%以上，2期為80%以上，3 期為40%以下，4期為10%以下。為此，國家衛計委發佈《中國癌症防治三年行動計劃（2015-2017年）》，明確提出推廣癌症篩查及早診早治策略， 從政策高度，自上而下推行早癌篩查。

癌症不同期別治愈率

論壇中，多位來自臨床一線的醫學教授主任均表示早期篩查和預防是最重要的最有效的防癌手段。就癌症中的單項胃癌，我國每天新發病例是1162例，短短的十分鐘就有8個新發病例，死亡每天是800多人，十分鐘內裏面有6個人死於胃癌。

論壇中，廣州中山第一附屬醫院胃腸胰外科主任何裕隆向大家重點闡述了「一級預防病因、二級預防診斷和治療、三級優化治療」的胃癌三級預防體系。

何裕隆：胃癌的三級預防體系

此外，還有多位來自臨床一線的專業醫生、移動醫療領域的負責人、保險機構和體檢機構的負責人就癌症的早期診斷、癌症的防治新趨勢、以及移動醫療發展新進展進行了主題演講，與各界參會人士分享癌症領域的最前沿成果和思考。

還有什麼值得點讚

作 為癌症大國，我國80%以上的癌症均是在出現明顯癥狀后才到醫院就診，一經確診便已經處於3期、4期，錯失最佳治療期。對於我國發病率排名前三的結直腸 癌，諾輝健康CEO朱葉青告訴我們：「由於潛伏周期長，且早期無任何明顯臨床癥狀，很多腸癌患者在確診后基本已經發展到中期或者晚期。」因此，中國催生了 無數「抗癌英雄」，但英雄不易做，抗癌英雄又有誰想當呢？

癌症早期「來無影」，並且大家對去醫院檢查都有畏懼心理，「沒有病死都不會去檢測」，「不感覺痛幹嘛要去醫院」這樣的想法根深蒂固。

基於對市場需求的分析，對患者畏難心理的研究，很多公司都在嘗試提供簡便易行的早癌篩查產品。諾輝健康也是踐行這一想法的公司之一。

去年，諾輝推出的常衛清？，是一款腸癌早篩產品，具有無創無痛，居家採樣的特點；而且無飲食或用藥限制，也省去了去醫院排隊的麻煩，最重要的是能夠在癌症病發的早期檢測出癌變細胞，以便早期患者通過簡單的微創手術根治腸癌。

今年，秉持這個觀念，諾輝健康推出的常衛明？和噗噗管？依然是無創無痛，非侵入性，可以居家採樣。與「常衛清？」相比，「常衛明？」增加了胃癌高風險因子的檢測，即在同一份糞便取樣的基礎上，除了進行針對腸癌和進展期腺瘤的無創基因檢測項目外，還增加了幽門螺旋桿菌分子分型檢測項目，同步實現腸癌和胃癌高風險因子的早期篩查。

諾輝健康新產品常衛明？發佈

諾輝健康新產品噗噗管？發佈

還有誰點讚

點讚的還有願意真金白銀投錢的資本家。

諾輝健康去年已經拿到了君聯資本、軟銀中國等2000萬美元的A輪融資。這一次更是得到了聚光科技、淡馬錫、軟銀中國、君聯資本等多家風投的關注。

在「風口中的大健康投資」圓桌論壇，諾輝健康與風投大佬從大健康風口下的早癌篩查技術、商業模式、市場需求進行了激烈探討，共同開拓早癌篩查領域的新投資藍海。

風投大佬就「風口中的大健康投資」進行探討

諾輝健康新產品常衛明？、噗噗管？

（1）常衛明？：

在全世界，我國是胃癌大國，70%的胃癌患者伴隨有幽門螺旋桿菌感染。幽門螺旋桿菌感染人群，與普通人群相比，胃癌發病率高出6倍；而幽門螺旋桿菌又分為不同的菌株亞型，其中致胃癌性最高的為東亞型菌株，受其感染人群較正常人群患胃癌的風險高出25-30倍。

常 衛明？新增幽門螺旋桿菌和胃癌高風險東亞型菌株兩項新指標，與臨床常用的呼氣法檢測幽門螺旋桿菌是否感染相比，在檢測靈敏度和特異性上都有了大幅度的提 高，既臨床所說的準確度更高。常衛明？的檢測靈敏度是93.1% （95% CI 78.0% - 98.1%） ，特異性為96.8% （95% CI 89.0% - 99.1%） ，綜合準確度為95.6%以上。

中國和日本的研究發現，幽門螺旋桿菌的菌株分為高風險菌株和低風險菌株。傳統的呼氣法檢測只能得出是否感染，常衛明？通過分子診斷的方式，不僅能檢測出是否感染，還可以進一步了解感染哪種類型菌株，對後期的胃癌精準防範提供更明確的臨床指導。

（2）噗噗管？：

噗噗管？的推出，進一步完善公司的綜合腸癌早篩體系，根據用戶風險程度的不同提供針對性的診查指導，使腸癌的早篩早診有了更精準的臨床指導。

公 司的腸癌早篩體系由腸癌風險定量評估測試問卷、噗噗管？、常衛清？構成。測試問卷主要是對個體進行風險程度劃分，按照風險程度選取不同方式進一步診查。如 低/中度風險人群，可選用噗噗管？檢測，結果為陰性，保持檢查即可；結果為陽性，可通過常衛清？或者腸鏡進一步診查；對於高風險人群難，建議直接通過常衛 清？或者腸鏡進一步診查。