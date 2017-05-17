臨危受命!替身創新高仍吞里程悲 誓死不被橫掃北京新浪網 (2017-05-17 14:12)
西蒙斯臨危受命
日期:5月17日，在大比分0-1落後的情況下，馬刺客場再戰勇士。沒有了帕克的突分和倫納德的個人能力，代替小卡首發的喬納森-西蒙斯本場成為了馬刺的主要得分點。
馬刺開局就陷入得分荒，首節西蒙斯7投4中得到了全隊最高的8分，但馬刺全隊手感不佳首節僅得16分，主場作戰的勇士利用轉換進攻得到了許多輕鬆得分的機會，首節結束以33-16取得了大比分領先。
次節格林首先開壺命中3分，這是馬刺本場第一記三分，但這記三分並沒有刺激馬刺隊的進攻，接下來馬刺進攻端又是連續失誤。此時為球隊得分的又是西蒙斯，先是一個突破上籃打成2+1，下個回合一步過掉防守人雙手暴扣！
半場結束時馬刺以44-72落後勇士，西蒙斯11中7得到了全隊最高的17分，還貢獻2籃板2助攻。阿德手感低迷，臨危受命的西蒙斯竟成了馬刺的最強進攻點。
下半場馬刺全隊依然無法在進攻端找到解決問題的辦法，只能靠零敲碎打得分。第三節西蒙斯在三分線外命中一記三分，然而對於落後30分的大坑來說只能算杯水車薪。
最終馬刺客場大比分不敵勇士，系列賽0-2落後。本場出場25分鐘的喬納森-西蒙斯得到了全隊最高的22分3籃板3助攻，同時創造了個人季後賽單場最高得分。
（文章來源：NBA官網）
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