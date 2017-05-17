昨天上午，「中捷國際青少年足球友誼賽」在南京大學仙林校區體育場舉行。捷克總統夫人伊瓦娜·澤曼諾娃、中國足球職業聯賽理事會執行局局長、中超公司董事長馬成全、蘇寧控股集團副董事長孫為民等嘉賓觀看了蘇寧青年隊與捷克青年隊的比賽。最終，蘇寧青年隊以0比1惜敗對手，不過蘇寧梯隊球員在比賽中表現出了強勁的實力，絲毫不亞於對手陣中歐洲最強的青少年球員。

揚子晚報記者 張昊 張晨瑆

出國交流

幫助年輕球員更快成長

有著深厚足球底蘊的捷克，曾經誕生過多位知名的足球悍將，像約瑟夫·馬索普斯特、內德維德、羅西基等，本次友誼賽，捷克派出了其國家歷史最悠久、最著名的俱樂部之一布拉格斯拉維亞足球俱樂部的青年隊。蘇寧梯隊中多達8名球員被徵調國青集訓隊，最終惜敗捷克青年隊，但蘇寧青年隊在場上的表現可圈可點。其實，在今年4月，蘇寧U15就受邀前往捷克參加第二屆斯拉維亞國際杯足球邀請賽。除了U15，蘇寧的其他梯隊今年也多次受邀參加國際青少年足球比賽。

據了解，蘇寧在未來還將安排各梯隊前往足球發達國家和地區進行交流和比賽。蘇寧U16主教練葉偉告訴記者，「捷克布拉格斯拉維亞足球俱樂部在捷克聯賽目前排名第一，他們的青少年梯隊也是非常出色。在4月份的捷克國際邀請賽當中獲得第三名的好成績，作為我們來說在家門口迎戰這支優秀的隊伍，我們抱著學習的態度跟對手比賽，學習國外優秀青少年隊伍的打法。是一次很好的學習交流機會，對於球員們未來的成長也是一次很好的歷練。」

談到蘇寧對於青訓的重視，葉偉表示：「蘇寧集團鼓勵我們青少年梯隊出國訪問參加比賽鍛煉，走出去看看，學習國外先進的足球理念。球員本身可以通過出國比賽學習國外青少年的技術水平，對於未來的成長起到很大的幫助。

體教結合

小球員的散文讓校長流淚

5月9日，江蘇蘇寧足球俱樂部青訓梯隊入駐南京河西外國語學校的開學典禮正式舉行。蘇寧非常重視梯隊球員的文化素質教育，作為江蘇省內最好的素質教育模範學校，南京河西外國語學校也與蘇寧足球俱樂部合作，開設了蘇寧足球特長班，為蘇寧梯隊成員提供最好的教育資源。據了解，南京河西外國語學校為蘇寧U14、U15和U16梯隊開設了4個班，從初一至高一，每個班20名成員，進行小班化教學。同時，學校針對每個年齡段的隊員制定了相應的教學方案，以及出台了管理辦法，對文化、綜合素質也提出了考核要求。

值得一提的是，南京河西外國語學校還將重點加強對球員英語水平的培養。蘇寧足球俱樂部副總經理鄭明在開學典禮上表示，英語對於每位隊員來說都非常重要，今後無論是出國比賽，還是與裁判交流或者有機會去國外發展，沒有外語這個基本工具是行不通的。

昨天的賽場邊，蘇寧梯隊總監助理盧程告訴記者，「蘇寧梯隊進駐南外，這對於中國足球來說，都是一個全新的嘗試。國內頂級足球俱樂部與名校合作，保證了我們的小球員在從事足球行業的同時，不丟文化教育，而且用校園生活來增加對足球的認識能力、思考能力，這樣的孩子才能越踢越好，在人群中脫穎而出。」

盧程還給記者舉了一個很形象的例子，在開學典禮上，蘇寧球員代表馬輔漁朗讀了一篇自己寫的名為《回家》的散文，寫得非常好，聽完之後，南外河西分校的東校長跟我說，她聽完之後眼淚都流下來了，寫得非常棒，就是放在南外同齡人中，都是佼佼者。

而讀好書會不會影響孩子踢球的水平？答案當然是否定的。最新一屆國青隊集訓名單里，蘇寧有8人入選，而且還有兩人被國青主帥沈祥福看上，隨時準備被抽調。

為國培養

蘇寧U16已有8人進國青

除了構建強大的硬體設施和運用科技手段服務於梯隊外，蘇寧還將構建全球最先進的青訓網路，推動蘇寧青訓的可持續發展。

作為國際米蘭足球俱樂部最大控股方，蘇寧將持續不斷地將國米青訓團隊的核心內容帶回國內，包括國米的球員評估系統、醫療康復系統、球探系統、科學的訓練大綱等，並根據蘇寧梯隊自身的特點，打造適合蘇寧各梯隊可持續發展的科學體系。

據介紹，蘇寧各梯隊每年會輸送3名球員前往國米進行訓練和比賽，接受最先進的足球理念以及最科學的訓練方式。同時，蘇寧各梯隊每年也會向國米輸送教練員以及理療師等專業人士，學習先進的訓練方式、球員評估系統，以及科學的康復手段等。從而真正提升中國球員運動水平、教練員執教水平以及專業人士的業務水平。

當然，國米只是蘇寧進行全球布局青訓網路的第一步，蘇寧未來要在歐洲和南美洲等足球發展領先，人才輩出的地區，通過建設足球青訓基地實現隊員世界化交流。

蘇寧集團董事長張近東也希望蘇寧青訓能夠源源不斷地為國字型大小各級梯隊輸送人才。談到成績和人才，葉偉告訴記者：「蘇寧各梯隊已經在全國比賽中獲得了非常優異的成績，其中的U16隊獲得了2016年全國U系列比賽第三名、2016年南通國際邀請賽冠軍，2017年冬訓錦標賽第三名，以及目前今年全國U系列錦標賽第二名。在獲得這些成績的同時，球隊也為國家少年隊輸送多名隊員，新一期國少隊名單當中，蘇寧就有8名球員入選，是輸送國家隊隊員最多的俱樂部。」