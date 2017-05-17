廣州7歲男孩遭砍 兇手落網中央社 (2017-05-17 15:44)
（中央社記者張謙香港17日電）中國大陸廣州市公安局今天在微博表示，1名7歲男孩早上在海珠區遭人持刀傷害，兇手已被捕；另有報導指出，男孩的右手被砍斷。
廣州市公安局指出，警方今早7時左右獲報，指1名男子在南洲橋南新街持刀砍傷受害男孩，男子傷人後逃離現場，受害男孩則被送到醫院接受治療。
香港商業電台則報導，當時這名男孩由1名女子帶著上學，涉案男子在橋南新街使用不明物體噴向女子的眼睛，然後搶走男童，再用刀砍斷男孩的右手。
廣州市公安局之後在微博公布，中午1時許，民警在黃埔區逮捕了馬姓主犯，隨後又在海珠區鷺江拘捕了另1名嫌犯。
公布指出，經初步調查，嫌犯與傷者家人懷疑有債務糾紛。1060517
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