大陸央行宣佈開放香港單向「債券通」中廣新聞網 (2017-05-17 15:40)
中國央行「中國人民銀行」與香港「金融管理局」今天聯合公告，宣佈將開展「香港與內地債券市場互聯互通合作」，也就是外界俗稱的「債券通」。
公告稱，初期先開通的是「北向通」，也就是開放香港與其他境外投資者，投資中國內地銀行間的債券市場。未來在適當時機，會研究擴展到「南向通」，也就是允許中國大陸境內投資者，投資香港債券市場。
中國央行隨後在另外一份書面答問記錄中指出，人民幣已經納入國際貨幣基金組織的「特別提款權」貨幣籃子中。未來，勢必會有更多關於人民幣的資產配置需求。這個時候開放「債券通」，是為境外機構，增加了一條便捷進入中國資本市場的新管道，也有利於在開放環境下，進一步強化國際收支平衡。
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