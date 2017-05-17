港特首向巴基斯坦推銷貿易平台角色中央社 (2017-05-17 13:22)
（中央社記者張謙香港17日電）香港行政長官（特首）梁振英今天在禮賓府會晤到訪的巴基斯坦總理夏立夫，向對方強調香港可為巴基斯坦企業連結中國大陸市場。
港府公布，梁振英與夏立夫就雙方共同關心的課題交換了意見。
梁振英向夏立夫說，香港正致力加強與新興市場的聯繫，以擴大貿易網路，並期望與巴基斯坦深化兩地良好的經貿關係。
他又說，香港能夠擔當「超級聯繫人」，為巴基斯坦企業連結大陸市場，以把握「一帶一路」倡議下的龐大商機。
夏立夫結束出席在北京舉行的「一帶一路」高峰論壇後，昨天抵港訪問，香港警方對他採取了反恐級別的高度保護措施。1060517
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