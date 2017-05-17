港生夾帶仿造槍入境大陸 一審遭判7年中央社 (2017-05-17 13:19)
（中央社台北17日電）香港城市大學1名學生為了港幣500元的酬勞，夾帶12支仿造槍試圖入境大陸，遭海關人員查緝，目前可能面臨長達7年的有期徒刑。
廣州日報今天報導，深圳香港兩地海關時常有走私客試圖夾帶貨品入境以逃避關稅，該名大學生入關時因未將隨身背包過X光機檢查，遭到海關人員攔檢，查緝後發現包內有疑似槍枝13支，後經鑑定為仿造槍12支。
根據報導，此案由深圳中級人民法院審理。深圳中院認為，嫌犯的行為已構成走私武器罪，鑒於其是從犯，可依法減輕處罰，遂判處有期徒刑7年，並處罰金兩萬元。
該名大學生則喊冤指出，當初貨主告知夾帶物品為電子零件，帶貨費是港幣500元（約新台幣2000元），拿到貨品後，也並未開啟檢查，希望法院可以從輕認定。1060517
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