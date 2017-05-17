（中央社記者張謙香港17日電）在「港獨」崛起之際，中共青年組織中國共產主義青年團表示，今後會透過各種形式增強香港青年對祖國和民族的認同。



新華網報導，中國大陸國務院新聞辦公室17日上午在北京舉行新聞發布會，請來共青團中央書記處第一書記秦宜智等人介紹「中長期青年發展規劃（2016─2025年）」有關情況。



香港記者向秦宜智提問有關規畫提到跟港澳台青年交流，共青團是否有計畫在港設立共青團支部。



秦宜智回答，相信隨著規畫的實施，共青團以及社會各個方面都會對港澳青年健康成長提供幫助。



他說，按照規畫的要求，下一步他們要做的首先是加大港澳青年交流力道。



他表示，據不完全統計，中國大陸整個社會特別是中央有關部門、一些重要省分如廣東、福建等，近1年來展開的大陸和港澳青年交流人數已達到14萬人次。



秦宜智說，接下來，他們一方面要盡可能使更多的港澳青年有這樣的交流機會，另一方面也針對港澳青年的需求，提高這種交流的實效性。



其次，大陸方面為港澳青年到大陸就業和創業創造很多條件，推出一些政策，特別是在廣東前海等地都有為港澳青年就業和創業服務的平臺。



此外，秦宜智指出，會透過各種形式，特別是港澳青年比較喜歡的新媒體形式，「向港澳青年介紹祖國的情況，介紹祖國的歷史和文化」。



他說，「我們現在關心全國青年包括港澳青年的成長，使港澳青年能夠增強對祖國的認同、對民族的認同、對文化的認同。」



很長時間以來，中共沒有在香港公開活動，共青團也鮮有談及對港澳青年的工作。



據報導，中共中央、國務院上月印發上述有關規畫。這項規畫由共青團中央牽頭、35家中央部門和單位參與、歷時近2年完成。1060517