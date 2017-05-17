陸男宣稱政府網站遭病毒癱瘓 被拘十日中央社 (2017-05-17 11:47)
（中央社台北17日電）中國大陸廣東省一男子因透過微信公眾號，發布關於惠州市車輛管理所遭受勒索病毒攻擊導致業務癱瘓的不實消息，遭到當地公安機關逮捕，並被處以行政拘留10日。
南方日報報導，廣東省博羅縣警方發現一個名為「惠州新事聞」的微信公眾號發表題為「蠕蟲病毒爆發！惠州車管所受病毒攻擊！」的文章。該文宣稱，市車管所近日受到電腦病毒攻擊，影響車管所上牌、違章處理和駕考人員考試等業務辦理，隨文還附上3張圖片。
惠州市公安局及交警部門得知消息後調查確認，上述消息不實。博羅縣警方隨即對該公眾號持有人的真實身分進行調查，並連夜趕往其住處將嫌犯帶往派出所偵訊。
經訊問後，該名男子承認利用自有公眾號「惠州新事聞」散布假新聞，目的在博取點擊率。
報導指出，博羅縣公安局已對該名嫌犯作出行政拘留10日的裁罰。1060517
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