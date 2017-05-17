（中央社台北17日電）近來勒索病毒肆虐全球，許多國家都傳出災情。紐約時報指出，中國大陸是全球網路用戶最多的國家，但軟體盜版情況猖獗，也讓中國大陸依賴盜版軟體產生的風險變得更為清晰。



勒索病毒「WannaCry」近來肆虐全球，全球電腦用戶哀鴻遍野，中國大陸政府機構、企業與大學也受害甚深。



紐約時報引述芬蘭網路安全公司F-Secure研究人員指出，使用盜版微軟Windows作業系統的電腦，可能為勒索軟體入侵打開方便之門。因為盜版軟體通常沒有註冊，用戶往往會錯過安裝可以抵禦入侵的重要安全更新。



報導指出，多年來微軟（Microsoft）等西方企業一直抱怨許多國家普遍使用盜版軟體，這些國家也在這次的勒索病毒中損失慘重。



商業軟體聯盟（BSA）去年的一項研究發現，2015年中國大陸電腦安裝的軟體中，有70%沒有獲得正當授權，俄羅斯的比例為64%，印度緊接在後，也有58%。



在中國大陸杭州攻讀網路工程的朱煥傑坦言，中國大陸多數學校都是使用盜版軟體，包括操作系統和專業軟體，大部分人用的微軟也都是盜版的，「這是一種現狀」。



為企業提供網路安全建議的Archefact Group公司創辦人帕朗蒂（Thomas Parenty）表示，使用盜版軟體和其他媒介已經在中國大陸電腦文化中扎根，許多人甚至認為在中國大陸使用盜版軟體是合法的，有些人則是不習慣為軟體付費。



僅管在這次勒索病毒侵襲中受害慘重，但帕朗蒂認為，這件事並不會改變中國大陸民眾對盜版軟體的態度，除非中國大陸中央政府判斷這種威脅對關鍵基礎設施構成威脅，強制購買合法軟體，但「我不認為這種情況會很快發生」。1060517