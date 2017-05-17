（中央社台北17日電）中國大陸烏魯木齊航空昨天下午一架飛往河南鄭州的班機，在降落時發生機輪脫落。航空公司於今天凌晨發表聲明，並表示飛機降落時正常滑入機位、下客，是在事後檢查才發現機輪脫落。



中新網報導，烏魯木齊航空凌晨透過官方微博，對16日鄭州機場機輪脫落事件作上述說明。



聲明表示，這架波音737-800型客機16日下午2時30分正常落地鄭州新鄭機場，正常滑入機位、下客，後續機組在檢查過程中發現左外主輪脫落，並於相鄰機位區域發現該主輪。



航空公司也在聲明中向旅客致歉，並將全面檢查這架飛機。1060517