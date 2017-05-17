烏魯木齊航空飛河南班機 機輪脫落中央社 (2017-05-17 11:06)
（中央社台北17日電）中國大陸烏魯木齊航空昨天下午一架飛往河南鄭州的班機，在降落時發生機輪脫落。航空公司於今天凌晨發表聲明，並表示飛機降落時正常滑入機位、下客，是在事後檢查才發現機輪脫落。
中新網報導，烏魯木齊航空凌晨透過官方微博，對16日鄭州機場機輪脫落事件作上述說明。
聲明表示，這架波音737-800型客機16日下午2時30分正常落地鄭州新鄭機場，正常滑入機位、下客，後續機組在檢查過程中發現左外主輪脫落，並於相鄰機位區域發現該主輪。
航空公司也在聲明中向旅客致歉，並將全面檢查這架飛機。1060517
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
戛納電影節將開幕 法國設巨型花盆陣防恐襲【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
大陸發現勒索病毒新變種：UIWIX【中央社】
台灣公投制新憲？葉望輝：台灣還沒準備好【中廣新聞網】
安倍盼改善關係 陸學者：習安會有譜【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》