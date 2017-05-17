（中央社記者張謙香港17日電）中國大陸建築工人向無良老闆苦苦討薪的日子，將成為過去。



人民網今天報導，11日在武漢召開的全國建築勞務用工研討會上，全國建築工人實名制管理平台正式上線。



報導表示，這個平台能即時記錄建築工人進出場、考勤、工資支付等資訊。



發生勞資糾紛時，這些資訊可作為真憑實據，供監管、勞動、公安等部門依法處理，保障工人、企業雙方合法權益。



這個平台還可以收集最新的工人實名資訊、勞動契約、工資資訊及施工企業和建設專案等資料，為政府及行業主管部門制訂政策。



報導並指出，借助實名制管理平台建立工資專戶，實行銀行代發工資制，防止發生欠薪。



這個平台還能顯示農民工技能水準等資訊，相當於為其製作電子簡歷，有助於流動頻繁的農民工找到合適的工作。1060517