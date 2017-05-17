解決北韓威脅 安倍：陸具關鍵作用中央社 (2017-05-17 10:00)
（中央社台北17日電）日本首相安倍晉三表示，中國大陸與北韓之間密切的經濟關係，意味著中國大陸在迫使北韓放棄核武與飛彈計畫上起著關鍵作用。
華爾街日報今天報導，在北韓最新一次飛彈試射後，安倍晉三呼籲中國大陸加大努力，解決不斷加劇的北韓威脅。
他在東京出席華爾街日報首席執行長理事會時表示，北韓14日的飛彈試射結果顯示，北韓在開發能夠抵達美國本土的飛彈目標上，取得技術性進展。專家估計，這項新型飛彈射程足以抵達美國位於沖繩與關島的軍事基地。
安倍晉三表示，中國大陸與北韓之間密切的經濟關係，意味著中國大陸在迫使北韓放棄核武與飛彈計畫方面起著關鍵作用。如果中國大陸發揮作用，將能促使北韓改變政策。
中國大陸政府已經承諾暫停從北韓進口煤炭。煤炭是北韓最大的出口收入來源。1060517
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