日考慮加入亞投行 陸媒：想掌握發言權中央社 (2017-05-17 09:46)
（中央社記者尹俊傑北京17日電）日本首相安倍晉三日前表示，若消除公正營運等疑慮，日本將考慮加入亞投行。陸媒認為，這顯示日本盼掌握亞投行營運發言權，但關鍵是日方能否想通中日關係「大是大非」問題。
據日媒報導，到北京參加「一帶一路國際合作高峰論壇」的日本執政黨自民黨幹事長二階俊博15日說，日本政界應儘快決定是否加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）。
安倍晉三當晚表示，若能消除公正營運、貸款永續性和環境與社會影響等疑慮，日本就可積極考慮加入亞投行。日本內閣官房長官菅義偉16日上午說，日方一直關注亞投行管理等議題，「這一點沒有任何變化」。
中共人民日報海外版微信公眾號「俠客島」16日撰文指出，與二階俊博相比，安倍晉三與菅義偉對亞投行態度較為謹慎，但日本對亞投行的態度仍明顯出現變化。
文章說，這顯示日本不想錯過亞洲基礎建設這班車；日本明白，以中國大陸在區域內的影響力、資金狀況和基建能力，「這樁生意有的做」；日本雖無法成為亞投行創始成員，但還是要「端著」（裝模作樣）。
「俠客島」認為，日本之所以質疑亞投行，無非是希望在亞投行管理營運、投資決策、體制機制中有一些發言權，「能說上話」。
但文章指出，日本加入亞投行更核心的問題是，日本如何定位對中國大陸的關係。若打算全面轉變對抗北京的戰略，陸方將熱烈歡迎；若只是出於特定利益的戰術性緩和，陸方歡迎之餘「也只能無奈」。
「俠客島」表示，如果日本人不能想通中日關係「大是大非」的問題，日本錯過的發展機會只會愈來愈多。「如果那樣，那就讓一些日本人繼續思考，而我們繼續大步前進，就好。」1060517
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