（中央社台北16日電）中國大陸近期多次傳出無人機干擾飛機起降，嚴重影響飛安。大陸民航局今天宣布，6月起將對250公克以上的無人機實施實名制登記註冊。



新華社官方微博新華視點報導，中國大陸民航局16日宣布，目前已經初步完成民用無人機登記註冊系統建置，將於18日上線；6月1日將正式對250公克以上的無人機實施登記註冊。



大陸民航局並表示，目前正在建立無人機登記數據共享和查詢制度，實現與無人機運行雲平台的即時交叉聯繫。



中國大陸重慶、四川昆明、成都等機場4、5月間發生多起無人機干擾航班飛行，更多次造成逾100個航班備降、取消、延誤。1060516