（中央社台北16日電）中國大陸國家主席習近平15日在北京會見菲律賓總統杜特蒂，並共同見證雙方簽署合作文件。習近平說，雙方應針對重大問題加強溝通，深化合作；杜特蒂則說，他希望加強大陸與東協的合作。



中新社報導，率團前往北京出席「一帶一路際合作高峰論壇」的杜特蒂（Rodrigo Duterte），15日在北京人民大會堂與習近平會面。兩人會後並見證雙方簽署軍事合作、經濟技術、基礎設施、能源等領域的合作文件。



習近平向杜特蒂表示，雙方高層要就涉及重大問題加強溝通，深化務實合作，盡快落實基礎設施建設、打擊海上跨國犯罪、聯合搜救、扶貧、民生、禁毒等領域合作，並取得階段性進展。



根據報導，杜特蒂除向習近平感謝中國大陸在政治、經貿、禁毒等領域對菲律賓給予的支持，並希望致力於加強東南亞國家協會與中國大陸的合作關係。



另一方面，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）15日在峰會外場，與中國大陸國營軍火出口商保利集團（Poly Group）簽署軍購意向書。



此外，外電報導，杜特蒂今天形容，他參加「一帶一路」峰會、與中國大陸領導人談話，是替菲律賓爭取到一筆「意外之財」，並對菲國與大陸、越南一同探勘南海資源持開放態度。1060516