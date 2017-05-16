（中央社記者鄭景雯台北16日電）台北電影節今天公布2017台北電影獎入選名單，其中台北監獄副典獄長劉振榮也代表導演張作驥，出席領取「鹹水雞的滋味」短片入圍證書，劉振榮說，感謝評審委員對收容人的肯定。



2017台北電影獎今天公布入圍名單，今年共有293件作品報名參賽，超過半數的導演是首次入選。其中也包括目前仍在服刑的導演張作驥拍的短片「鹹水雞的滋味」，台北監獄副典獄長劉振榮今天也代表張作驥，現身入圍記者會領取入圍證書。



劉振榮指出，北監原本就有拍攝教化影片，這次剛好張作驥也對這個題材有興趣，就利用北監既有的攝影題材，找來獄中收容人參與演出，也因為張作驥的提議，北監才想到報名參賽台北電影獎，能夠入圍，很意外，感謝評審委員對收容人的肯定。



劉振榮表示，影片拍攝費用約新台幣1萬元，都是由北監出資，但內容感人，雖然目前不打算做商業放映，但會給收容人看，主要是傳達一個父母對子女的不離不棄的愛，這些經驗很多收容人都感同身受，希望收容人看了之後能夠省思改變自己，以後不要再走錯路。



今天公布最受矚目的劇情長片，入選的10部影片包括，王明台「順雲」、朱賢哲「白蟻-慾望謎網」、陳玉勳「健忘村」、陳宏一「自畫像」、郭承衢「德布西森林」、黃信堯「大佛普拉斯」、黃熙「強尼．凱克」、程偉豪「目擊者」、詹京霖「川流之島」以及趙德胤「再見瓦城」。



曾連續5年在台北電影獎奪得百萬首獎的紀錄片類影片，今年入選的10部作品包括，李香秀「黑熊森林」、周東彥「你找什麼？」、胡美芳與福馬克「逐風少年」、林謙勇「建設未完成」、紀岳君「徐自強的練習題」、施榮宗「媽媽和宗憲」、郭亮吟與藤田修平「灣生畫家-立石鐵臣」、陳懷恩「曼菲」、黃惠偵「日常對話」，以及鄭立明「MATA-影像之初」。



「台北電影獎」共分為劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四個類別，各類別選出至多10部的入選影片。每部入選作品都可角逐演員類與技術類等各獎項，亦具備角逐百萬首獎的資格，也是台灣影壇金額最高的獎項。



「台北電影獎」7月15日在台北中山堂舉行頒獎典禮。1060516