▲程偉豪（左）執導的《目擊者》賣出好票房，入圍也相當受注目。（圖／記者陳明安攝，2017.05.16）

台北電影節今(16)日公布「2017台北電影獎」入選名單，今年共有293件作品報名參賽，超過半數的導演是首次入選。而最受矚目的劇情長片，入選的10部影片包括：《目擊者》、《川流之島》、《再見瓦城》、《順雲》、《白蟻-慾望謎網》、《健忘村》、《自畫像》、《德布西森林》、《大佛普拉斯》、《強尼．凱克》。

今年台北電影獎劇情長片，入選作品戰況格外激烈，10部作品各擅勝場，難分高下。釜山影展費比西影評人獎得主《白蟻-慾望謎網》、威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎最佳影片《再見瓦城》、入選鹿特丹影展大銀幕獎的《自畫像》，三強都經過國際影展洗禮，實力不容小覷，也連帶拉抬吳慷仁、柯震東、吳可熙、張甯、林微弋等榮登演員獎項的候選人。

而雙料入選「國際新導演競賽」與「台北電影獎」的《大佛普拉斯》與《強尼．凱克》，也來勢洶洶，後勢看漲；至於票房與口碑不俗的《健忘村》與《目擊者》，有舒淇、王千源與許瑋甯、莊凱勛的演技助攻，也是奪獎大熱門。



此外，曾連續五年在「台北電影獎」奪得百萬首獎的紀錄片，今年入選的10部作品包括：李香秀導演《黑熊森林》、周東彥導演《你找什麼？》、胡美芳與福馬克導演《逐風少年》、林謙勇導演《建設未完成》、紀岳君導演《徐自強的練習題》、施榮宗導演《媽媽和宗憲》、郭亮吟與藤田修平導演《灣生畫家-立石鐵臣》、陳懷恩導演《曼菲》、黃惠偵導演《日常對話》以及鄭立明導演《MATA-影像之初》。



「台北電影獎」共分為劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四個類別，各類別選出至多10部的入選影片。每部入選作品都可角逐演員類與技術類等各獎項，亦具備角逐百萬首獎的資格，這也是台灣影壇金額最高的獎項。

▲入圍者大合照。（圖／記者陳明安攝，2017.05.16）

2017第19屆台北電影獎入選名單如下～～



劇情長片／導演

1 順雲 王明台

2 德布西森林 郭承衢

3 大佛普拉斯 黃信堯

4 自畫像 陳宏一

5 強尼．凱克 黃熙

6 川流之島 詹京霖

7 再見瓦城 趙德胤

8 健忘村 陳玉勳

9 白蟻-慾望謎網 朱賢哲

10 目擊者 程偉豪

紀錄片／導演

1 黑熊森林 李香秀

2 徐自強的練習題 紀岳君

3 你找什麼？ 周東彥

4 曼菲 陳懷恩

5 MATA-影像之初 鄭立明

6 逐風少年 胡美芳、福馬克

7 日常對話 黃惠偵

8 媽媽和宗憲 施榮宗

9 建設未完成 林謙勇

10 灣生畫家-立石鐵臣 郭亮吟、藤田修平

短片／導演

1 阿尼 鄒隆娜

2 亮亮與噴子 李宜珊

3 土地 蘇弘恩

4 愛在世界末日 蔡宗翰

5 秘密基地 吳季軒

6 紫色紐約 曾駿堯

7 台北焦油 胡智凱

8 迎向邊疆公路 王逸鈴

9 鹹水雞的滋味 張作驥

10 野潮 呂柏勳

動畫片／導演

1 20 江居穎、羅芯

2 然後呢 楊子新

3 回神 吳德淳

4 巴特 黃勻弦

5 基石 邱士杰

6 長島 黃亮昕

7 阿雄與悉達多 康進和

8 關於他的故事 楊詠亘

9 牆 周佳盈

10 白色隧道 簡嵐淇、張晉維