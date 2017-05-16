台北電影獎入圍名單公布 《目擊者》《白蟻》受注目NOWnews今日新聞 (2017-05-16 14:58)
台北電影節今(16)日公布「2017台北電影獎」入選名單，今年共有293件作品報名參賽，超過半數的導演是首次入選。而最受矚目的劇情長片，入選的10部影片包括：《目擊者》、《川流之島》、《再見瓦城》、《順雲》、《白蟻-慾望謎網》、《健忘村》、《自畫像》、《德布西森林》、《大佛普拉斯》、《強尼．凱克》。
今年台北電影獎劇情長片，入選作品戰況格外激烈，10部作品各擅勝場，難分高下。釜山影展費比西影評人獎得主《白蟻-慾望謎網》、威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎最佳影片《再見瓦城》、入選鹿特丹影展大銀幕獎的《自畫像》，三強都經過國際影展洗禮，實力不容小覷，也連帶拉抬吳慷仁、柯震東、吳可熙、張甯、林微弋等榮登演員獎項的候選人。
而雙料入選「國際新導演競賽」與「台北電影獎」的《大佛普拉斯》與《強尼．凱克》，也來勢洶洶，後勢看漲；至於票房與口碑不俗的《健忘村》與《目擊者》，有舒淇、王千源與許瑋甯、莊凱勛的演技助攻，也是奪獎大熱門。
此外，曾連續五年在「台北電影獎」奪得百萬首獎的紀錄片，今年入選的10部作品包括：李香秀導演《黑熊森林》、周東彥導演《你找什麼？》、胡美芳與福馬克導演《逐風少年》、林謙勇導演《建設未完成》、紀岳君導演《徐自強的練習題》、施榮宗導演《媽媽和宗憲》、郭亮吟與藤田修平導演《灣生畫家-立石鐵臣》、陳懷恩導演《曼菲》、黃惠偵導演《日常對話》以及鄭立明導演《MATA-影像之初》。
「台北電影獎」共分為劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四個類別，各類別選出至多10部的入選影片。每部入選作品都可角逐演員類與技術類等各獎項，亦具備角逐百萬首獎的資格，這也是台灣影壇金額最高的獎項。
2017第19屆台北電影獎入選名單如下～～
劇情長片／導演
1 順雲 王明台
2 德布西森林 郭承衢
3 大佛普拉斯 黃信堯
4 自畫像 陳宏一
5 強尼．凱克 黃熙
6 川流之島 詹京霖
7 再見瓦城 趙德胤
8 健忘村 陳玉勳
9 白蟻-慾望謎網 朱賢哲
10 目擊者 程偉豪
紀錄片／導演
1 黑熊森林 李香秀
2 徐自強的練習題 紀岳君
3 你找什麼？ 周東彥
4 曼菲 陳懷恩
5 MATA-影像之初 鄭立明
6 逐風少年 胡美芳、福馬克
7 日常對話 黃惠偵
8 媽媽和宗憲 施榮宗
9 建設未完成 林謙勇
10 灣生畫家-立石鐵臣 郭亮吟、藤田修平
短片／導演
1 阿尼 鄒隆娜
2 亮亮與噴子 李宜珊
3 土地 蘇弘恩
4 愛在世界末日 蔡宗翰
5 秘密基地 吳季軒
6 紫色紐約 曾駿堯
7 台北焦油 胡智凱
8 迎向邊疆公路 王逸鈴
9 鹹水雞的滋味 張作驥
10 野潮 呂柏勳
動畫片／導演
1 20 江居穎、羅芯
2 然後呢 楊子新
3 回神 吳德淳
4 巴特 黃勻弦
5 基石 邱士杰
6 長島 黃亮昕
7 阿雄與悉達多 康進和
8 關於他的故事 楊詠亘
9 牆 周佳盈
10 白色隧道 簡嵐淇、張晉維
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