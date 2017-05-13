T-ara澳門演出恐告吹 主辦、韓方互推NOWnews今日新聞 (2017-05-16 15:07)
韓國人氣女團T-ara出道8年來風波不斷，昨（15）日成員寶藍、昭妍約滿離開，另覓新東家，經紀公司「MBK娛樂」宣布之後將以4人形式繼續活動。不過原定20日舉辦的澳門演唱會卻因此延期，主辦單位「YS娛樂」與經紀公司雙方互控該為此負責。
T-ara澳門演唱會主辦單位「YS娛樂」昨日發表聲明，表示當初得知寶藍與昭妍合約即將到期的消息後，就有和經紀公司再三確認到時是6人合體演出，沒想到竟臨時翻盤：「直到台北演唱會結束，主辦單位突接獲MBK娛樂翻盤，表示2位成員將無法執行合約到期後的工作。」無奈之餘只得先宣布延期。
YS娛樂透露目前正和韓方積極溝通，但若MBK娛樂未能在27日前依照合約「6人合體於澳門演出」的話，將忍痛取消演唱會，只能和粉絲說抱歉。對此，MBK娛樂回應表示是澳門主辦單位單方面宣布延期，所以改組後的4人T-ara改前往日本活動，將在下月中回到韓國。
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