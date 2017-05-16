▲小禎女兒貼心幫藍心湄按摩，但藍心湄胸前激凸意外引起討論。（圖／翻攝自胡小禎臉書，2017.05.16）

藝人小禎（胡盈禎）在母親節之際曬出女兒Emma給她的卡片，讓她相當感動。近日小禎在臉書PO出與友人一同歡慶母親節的照片，其中一張Emma乖巧地替藍心湄按摩的照片，竟被眼尖網友發現，藍心湄沒穿內衣而激凸的畫面。

小禎在臉書笑說：「母親節系列過了一個禮拜，這次我真的怕了，要來閉關休養，不然肝要不見了。」更表示：「在場的每一個人對我來說都是意義非凡，母親節的最後一彈與你們在一起同歡，是最完美的happy ending，每年都要一起過、每ㄧ年都要一起變老！愛我的長輩、愛我的平輩及愛我的晚輩。」隨後PO出許多友人的照片，看起來相當歡樂。其中一張女兒Emma替藍心湄按摩時，竟被網友發現藍心湄激凸，意外引起網友討論。

有著姣好身材的藍心湄也曾說過自己不愛穿內衣，因為不喜歡被束縛的感覺。此次意外被拍到如此「自然」的畫面，有網友更大讚藍心湄：「妳沒穿內衣，胸部也太美了！」

▲小禎女兒幫藍心湄按摩，卻驚見藍心湄激凸，引發網友高度討論（圖／翻攝自胡小禎臉書，2017.05.16）