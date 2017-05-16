



bnt新聞訊 韓國演員趙東赫與排球選手韓松伊相戀。







16日，趙東赫所屬經紀公司向媒體表示“趙東赫與韓松伊確實正在交往中。兩人最近才發展成了戀人的關系，目前還沒有結婚的計劃”。趙東赫和韓松伊去年通過KBS電視臺綜藝節目「我們社區藝體能」排球篇相識，從而漸漸發展成了戀人的關系。





另外，趙東赫在2004年作為演員出道，近日還出演了tvN電視劇「沒禮貌的英愛小姐15」；韓松伊則正作為GS Caltex Seoul KIXX排球隊的選手進行活動中。 吳婧怡/文 KBS/圖





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