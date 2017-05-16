iKON確定22日回歸 預告海報突襲公開Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 14:07)
bnt新聞訊 韓國男子組合iKON將於22日發表新曲。
16日上午，YG娛樂通過官方平臺公開了iKON的回歸預告海報。在公開的照片中，成員們的背影和象征iKON的紅色旗幟，以及回歸日期強勢吸睛。此次是iKON繼去年5月發表數碼單曲「#WYD」後時隔一年的回歸，令粉絲期待不已。
另外，梁鉉錫代表近日還通過SNS公開了iKON的新MV拍攝視頻，並表示“此次的新曲是iKON目前為止發表的歌曲中最棒的”，對iKON的新曲給予了盛贊。 吳婧怡/文 YG娛樂/圖
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