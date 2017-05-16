



bnt新聞訊 韓國演員崔民秀、姜藝媛、申成祿確定出演MBC電視臺新劇「死而複生的男人」（暫定）。





「死而複生的男人」是一部24集的迷你連續劇，講述了過著與曼蘇爾一樣的生活的王國伯爵為了找女兒而來到韓國後發生的故事。崔民秀在劇中飾演在1970年代後期來到中東，並成為了一個小國的伯爵的張達求（音譯）一角；崔民秀的女兒李智英則由姜藝媛飾演，是一個夢想成為作家的頑強又積極的角色；申成祿則飾演伯爵的女婿，同時也是李智英的丈夫姜浩林，雖然擁有帥氣的外形，但卻是一個普通的工薪族，令人期待他們的合作。





另外，「死而複生的男人」將接檔「君主－假面的主人」於7月首播。 吳婧怡/文 MBC/圖





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