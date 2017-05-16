「死而複生的男人」演員陣容確定 將於7月首播Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 14:10)
bnt新聞訊 韓國演員崔民秀、姜藝媛、申成祿確定出演MBC電視臺新劇「死而複生的男人」（暫定）。
「死而複生的男人」是一部24集的迷你連續劇，講述了過著與曼蘇爾一樣的生活的王國伯爵為了找女兒而來到韓國後發生的故事。崔民秀在劇中飾演在1970年代後期來到中東，並成為了一個小國的伯爵的張達求（音譯）一角；崔民秀的女兒李智英則由姜藝媛飾演，是一個夢想成為作家的頑強又積極的角色；申成祿則飾演伯爵的女婿，同時也是李智英的丈夫姜浩林，雖然擁有帥氣的外形，但卻是一個普通的工薪族，令人期待他們的合作。
另外，「死而複生的男人」將接檔「君主－假面的主人」於7月首播。 吳婧怡/文 MBC/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
慟！豬哥亮睡夢中病逝 揮別70起落人生【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
心結全解 豬哥亮含笑病逝享壽70歲【NOWnews今日新聞】
豬哥亮病逝 家屬聲明：他走得平和、很安詳【NOWnews今日新聞】
余天為豬哥亮痛哭 最後聯絡簡訊曝光【NOWnews今日新聞】