



bnt新聞訊 韓國男子組合PENTAGON在6月回歸前將率先公開先行曲「Beautiful」。







16日，PENTAGON通過官方SNS公開了先行曲「Beautiful」的預告照。在從14日起依次公開的預告照中，以夜空為背景，被推測為先行曲的發表時間和部分歌曲的文字吸引視線。而今日公開的預告照中，圓圓的月亮高高地掛在夜空中，下面則用美術字寫出了歌曲的題目，引發了粉絲的期待。





另外，PENTAGON的先行曲「Beautiful」將於18日通過各大音源網站公開。 吳婧怡/文 CUBE娛樂/圖

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