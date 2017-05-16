傳梁耀燮申高恩因音樂劇相戀 雙方出面否認Wow!NEWS新聞網 (2017-05-16 14:11)
bnt新聞訊 傳韓國男團Highlight成員梁耀燮和音樂劇演員申高恩相戀，雙方出面否認。
16日，據韓國媒體報道，梁耀燮和申高恩今年初因音樂劇「那些日子」相識，並因養寵物這一共同點漸漸發展成了戀人。隨後，Highlight所屬經紀公司向媒體表示“梁耀燮和申高恩的戀愛一說毫無事實根據，兩人只是很親近的同事關系”，申高恩方面也表示“只是同事關系”，雙方紛紛否認了戀愛傳聞。
另外，梁耀燮和申高恩從2月7日到3月5日在藝術的殿堂共同合作了音樂劇「那些日子」安可場，並因此結下了深厚的友誼。 吳婧怡/文 申高恩SNS/圖
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